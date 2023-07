Kung-Fu : Abidjan accueille le 8e championnat africain de Wushu

Ce championnat qui réunira environ une quinzaine de pays africains, sur les berges de la lagune Ebrié, se déroulera à la rotonde du Palais des sports de Treichville, dans le Sud d’Abidjan.

La compétition est prévue du 20 au 25 juillet 2023. Durant près d’une semaine, les équipes vont s’affronter dans plusieurs disciplines, notamment en Sanda, en Taolu moderne à armes et mains nues, en Chanquan et Nanquan et aussi en Taichiquan.

Les différentes délégations sont attendues le 19 juillet 2023, à Abidjan, pour ce 8e championnat d’Afrique de Wushu. L’édition précédente qui a enregistré la participation de 12 pays, a eu lieu du 5 au 10 septembre 2019 au Sénégal.

A l’issue du 7e championnat d’Afrique de Wushu sénior, la Fédération africaine de Wushu Kung-Fu a décerné aux vainqueurs ivoiriens 12 médailles, dont cinq médailles d’or, quatre médailles d’argent et trois médailles de bronze.

