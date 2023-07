Au regard de l’engouement que suscitent les joutes électorales, la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, exhorte les populations à être des vecteurs de cohésion sociale, à l’orée des élections municipales et régionales couplées du 2 septembre 2023.

Dominique Ouattara s’exprimait, ce jeudi 6 juillet 2023, lors de la célébration officielle de la Fête des mères à Adzopé, une localité de la Région de la Mé, dans le Sud du pays, en présence du Premier ministre Patrick Achi, des femmes du gouvernement et des femmes de présidents d’institution.

Evoquant un « désir cher » à son cœur, notamment « le maintien de la paix » dans les communautés au sein des villes et villages, la Première dame a invité les femmes à être « en tout temps et en tout lieu, des actrices de cohésion sociale et des promotrices du vivre ensemble ».

Patrick Achi, le PM ivoirien.

« Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour préserver ce que nous avons de plus précieux. C’est de cette manière que nous continuerons à développer ensemble, notre beau pays dans la fraternité, l’amour et la paix », a-t-elle lancé.

Avec l’aide du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, la Première dame de Côte d’Ivoire a initié, en 2012, le Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), en vue de l’autonomisation des femmes à travers le pays.

Ce fonds, dira-t-elle, a atteint aujourd’hui, un capital de 26 milliards Fcfa pour plus de 71 milliards Fcfa d’activités financées grâce à un « excellent taux de remboursement national de 98% ». Ce montant a permis à plus de 360.000 femmes de mener des activités génératrices de revenus.

Selon la Première dame, près de 2 millions de personnes sont sorties de la pauvreté grâce à ce fonds. Concernant la région de la Mé, c’est un capital de 2,075 milliards Fcfa qui a été mis à la disposition des quatre départements de la région, auquel elle annoncera un apport additionnel de 500 millions de Fcfa.

A l’occasion de cette fête nationale des mères, tenue à l’espace de « La nouvelle gare », Mme Dominique Ouattara a offert des dons en vivres et non-vivres aux femmes des quatre départements de la Région de la Mé, pour une valeur totale de 500 millions de Fcfa.

Il s’agit, entre autres, de matériels agricoles, de tricycles, de matériels de couture et de coiffure, ainsi que de nombreux dons pour les commerçantes de la région. En plus de ces dons, la Première dame a offert 5.000 pagnes Uniwax aux femmes.

Le Premier ministre, Patrick Achi, fils de la région de la Mé, a salué cet acte de générosité de Mme Dominique Ouattara, félicitant la Première dame pour son combat contre la traite des enfants et l’autonomisation des femmes.

Patrick Achi a rappelé l’édifice de l’Hôpital mère-enfant de Bingerville, à l’Est d’Abidjan, « qui est le seul du genre sur le continent et qui fait la fierté de toute l’Afrique », une œuvre à son actif. Et ce, à travers sa Fondation Children Of Africa.

La ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant, Nassénéba Touré, a fait observer que le FAFCI, depuis 2012, a, au-delà de l’autonomisation de la femme, contribué à la scolarisation des enfants, à la santé des familles et à l’épanouissement psychologique de l’auto-estime des femmes.

Nassénéba Touré a annoncé, un projet qui verra le jour dans quelques mois, notamment le Centre de transit au profit des femmes victimes de violences basées sur le genre, dans la ville d’Adiaké, dans le Sud-est de la Côte d’Ivoire.

AP/APA