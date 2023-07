31,47% de taux de réussite au BEPC

Sur 561.188 candidats présents, dans 925 centres de composition, 176.606 ont été déclarés admis au BEPC Session 2023, soit un taux national de réussite de 31,47% contre 28,89% en 2022, en progression de 2,58%.

La désagrégation selon le genre permet d’observer que sur 280.299 filles présentes, 83.940 sont admises. Ce qui donne un taux de 29,95% de succès, tandis que chez les garçons, sur 280.889 candidats présents, 92.666 ont été déclarés admis, soit un taux de 32,99%.

Pour cette session, les garçons, au plan national, connaissent un meilleur taux de réussite que les filles, de même qu’en 2022. Dans l’ensemble, l’on note un rebond des taux de réussite dans un contexte de réformes engagées par le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation.

La directrice de la Direction des examens et concours (DECO), Mme Minaga Mariam Dosso, a relevé que les compositions sportives, orales et écrites ainsi que les corrections et les délibérations ont été réalisées « sans incidents dans les différents centres d’examen ».

Les réclamations sont réceptionnées ce mercredi 5 juillet, jour de proclamation, au vendredi 7 juillet 2023. Les résultats des réclamations à cette session du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) devraient être publiés le 10 juillet 2023 après la tenue des jurys spéciaux.

AP/APA