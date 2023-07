Signature à Abidjan d’un accord visant à impulser les services postaux en Afrique

L’Union postale universelle (UPU) et l’Union africaine des télécommunications (UAT) ont signé, ce lundi 3 juillet 2023 à Abidjan, un accord de coopération en vue de renforcer les capacités opérationnelles des services postaux sur le continent.

La signature de cet accord de coopération a eu lieu à l’ouverture du 1er Forum des leaders postaux africains, organisé par l’UPU autour du thème : “Les Postes Africaines sur la voie de la transformation numérique et de l’Innovation”. La session se déroule du 3 au 5 juillet 2023.

Le protocole d’accord a été paraphé, en présence des dirigeants postaux africains, par le directeur général de l’Union postale universelle (UPU), le Japonais Masahiko Metoki et le secrétaire général de l’Union africaine des télécommunications, le Kényan John Omo.

Transformation numérique

Cet accord devrait permettre à l’Union africaine des télécommunications et à l’Union postale universelle de collaborer afin de promouvoir la connectivité Internet sur le continent et l’inclusion numérique par le biais d’un réseau postal.

Il devrait permettre de contribuer au développement socio-économique et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, ainsi qu’à promouvoir la transformation numérique et les infrastructures des TIC en Afrique.

En outre, cet accord devrait contribuer à assurer l’interconnectivité des réseaux postaux et TIC en Afrique. Le texte prévoit également l’élaboration des normes et des protocoles communs des services postaux.

Après la signature de l’accord de coopération, les postes du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire ont signé un accord de jumelage visant à mettre en commun leurs ressources et leurs expertises pour offrir des services de qualité à leurs clients et améliorer leur performance opérationnelle.

L’accord de jumelage vise notamment à renforcer la capacité opérationnelle de la poste du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Togo en partageant les meilleures pratiques et les connaissances en matière de gestion postale.

Ce projet a pour objectif de renforcer la qualité des services postaux, de développer des services postaux innovants, d’optimiser les processus opérationnels et des technologies, ainsi que l’amélioration de la performance financière et la compétitivité de ces trois opérateurs postaux sur le marché national et régional.

Masahiko Metoki qui a relevé une infrastructure déficiente en matière d’Internet sur le continent, a appelé les dirigeants africains à favoriser davantage l’accès à cette ressource. Il a annoncé « UPU Trade Post », une innovation visant à « valoriser les relations commerciales dans les services postaux ».

Défis des services postaux africains

A l’ouverture des travaux, le ministre ivoirien de la Communication et de l’économie numérique, Amadou Coulibaly, représentant le Premier ministre Patrick Achi, a fait observer que l’électrification est nécessaire pour développer les TIC.

La Côte d’Ivoire, dira-t-il, a mis sur pied un programme d’électrification. Et, aujourd’hui, le pays enregistre un taux d’électrification d’environ 80% contre un taux de couverture de 30% en 2011, à l’accession au pouvoir de Alassane Ouattara.

Amadou Coulibaly a relevé que « les postes doivent savoir en permanence se réinventer, intégrer des métiers nouveaux, tirer le meilleur parti des nouvelles technologies », tout en exhortant les Etats à soutenir cet outil important de développement.

Il a, en outre, fait remarquer que « l’alternative à la rareté des ressources publiques est d’impliquer les acteurs privés possédant la technologie et les capitaux nécessaires pour faire face à des investissements parfois considérables ».

Le directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire, Isaac Gnamba-Yao, Président du Conseil d’administration de l’UPU, a appelé à la transformation numérique et à la diversification des produits et services ; ce qui, à son sens, n’est rien d’autre que l’innovation.

« La poste, soucieuse de la couverture de ses charges fixes (réseau, personnel), devrait faire des technologies de l’information, un outil naturel de son développement. Car, l’innovation est le moteur du progrès, en ce sens qu’elle permet de rechercher des solutions pour combler un vide », a-t-il insisté.

Ce forum réunit les acteurs du Secteur Postal Africain et du Moyen-Orient, des acteurs institutionnels et des partenaires de l’UPU notamment les acteurs des plates-formes de commerce électronique, des intégrateurs.

Il se tient deux ans après la tenue du congrès de l’UPU sur les berges de la lagune Ebrié du 10 au 28 août 2021.

