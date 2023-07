Abidjan abrite la 1ère édition du Forum des dirigeants postaux africains

Ce forum, prévu du 3 au 5 juillet 2023, est organisé par l’Union postale universelle (UPU) autour du thème : “Les Postes Africaines sur la voie de la transformation numérique et de l’Innovation”.

Le Forum réunira des cadres postaux, des régulateurs, des décideurs politiques et des experts techniques de toute l’Afrique pour aborder les défis et opportunités les plus urgents pour le secteur postal dans un contexte d’évolution des besoins du marché dans une économie numérique en pleine expansion.

Les dirigeants postaux africains plancheront, au cours de ces assises, les questions actuelles de l’accélération de la transformation numérique des postes en Afrique, ainsi que le partage de pratiques exemplaires et d’exemples concrets en matière de transformation numérique des postes sur le continent.

Ils évoqueront en outre ces problématiques conjointement avec d’autres prestataires de nouveaux services numériques afin de relever les enjeux et la pertinence de la transformation numérique des postes et le rôle du réseau postal dans l’élaboration de stratégies nationales et régionales en matière de numérisation.

Cet espace permettra aussi de profiler la collaboration entre les acteurs du secteur postal et les plates-formes de commerce électronique et les commerçants en ligne et l’harmonisation des règles dans différentes régions et différents domaines (ex. commerce, finance, communications).

L’événement qui se déroulera sur trois jours, comprendra des panels de discussion, des exposés et des tables rondes, sous les auspices de l’UPU, institution spécialisée du système des Nations unies, visant à favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde.

L’UPU est la première organisation internationale ayant eu pour but de standardiser les différents systèmes postaux des pays y adhérant. L’organisation internationale, basée à Berne, compte aujourd’hui 192 États membres.

AP/APA