La justice ivoirienne prononce le divorce entre Gbagbo et Simone Ehivet

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, avait saisi le juge des affaires matrimoniales du Tribunal de Première instance d’Abidjan, demandant le divorce d’avec Simone Ehivet.

« Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de Mme Simone », annonce Me Rodrigue Dadjé, avocat de Mme Simone Ehivet.

Selon Me Dadjé, « ce jour, 29 Juin 2023, la justice ivoirienne a exaucé le vœu de M. Laurent Gbagbo en rendant la décision de divorce entre les époux Gbagbo. Il reviendra à M. Laurent Gbagbo qui tenait tant à divorcer, de renoncer à faire appel de ladite décision de divorce, pour que son désir devienne enfin réalité ».

A peine arrivé en Côte d’Ivoire, en juin 2021, suite à son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), M. Gbagbo a fait publier par l’entremise de son avocat, un communiqué de presse pour informer l’opinion nationale et internationale de ce qu’il venait d’engager une procédure en divorce contre son épouse, Mme Simone Ehivet Gbagbo.

M. Gbagbo avait annoncé, par le biais de son avocat, qu’en raison du « refus réitéré depuis des années de dame Simone Ehivet de consentir à une séparation amiable, au demeurant voie de règlement appropriée à leurs statuts personnel et politique réciproques », il s’est résolu à saisir la justice pour une demande de divorce.

AP/APA