Le découpage administratif de 2018 reconduit

La Commission électorale indépendante (CEI) abandonne le décret de 2010 initialement retenu pour le découpage administratif en vue des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023, à la suite d’une demande du gouvernement.

Dans une note, la CEI indique avoir été saisie ce 26 juin 2023 par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité qui lui a fait part des « interrogations et inquiétudes qui ont germé dans l’opinion publique, et, singulièrement, dans les états-majors des partis politiques et des potentiels candidats, relativement aux ressorts territoriaux des communes ».

Le ministère de l’Intérieur rapporte que « ceux-ci craignent de voir adopter un nouveau découpage administratif pour les prochaines élections municipales du 02 septembre 2023, alors même que depuis de longs mois, ils se préparent à participer auxdites élections sur la base des ressorts territoriaux ayant servi pour les élections locales de 2018 ».

En raison de ces interrogations et inquiétudes, le ministère de l’Intérieur et de la sécurité, dont relève la détermination des ressorts territoriaux, a demandé à la Commission électorale de bien vouloir reconduire le découpage territorial qui a prévalu en 2018, poursuit le texte signé par le porte-parole de la CEI, Emile Ebrottié.

Par conséquent, la Commission électorale indépendante engage, instamment, l’ensemble de ses Commissaires centraux et locaux, ainsi que ses services techniques, à procéder comme le demande le ministère de l’Intérieur et de la sécurité, a décidé l’institution.

