Lancement à Abidjan de la 9ème édition du Salon africain de l’invention et de l’entreprise innovante

Près d’une centaine d’inventions et une vingtaine d’entreprises innovantes seront évaluées par un jury international afin d’en récompenser les meilleures.

Abidjan accueille du 24 au 26 juillet 2023 cette 9ème édition du Salon africain de l’invention et de l’entreprise innovante (SAIIT), organisée par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), en collaboration avec le gouvernement ivoirien.

L’information a été livrée au cours d’une conférence de presse, ce lundi 26 juin 2023, à Abidjan. L’édition 2023 de cet événement qui se tient tous les deux ans dans l’un des 17 Etats membres de l’OAPI, s’articule autour du thème : « Propriété intellectuelle, innovation et entrepreneuriat ».

Selon le directeur général l’OAPI, M. Denis Loukou Bohoussou, le Salon africain de l’invention et de l’entreprise innovante est l’un des instruments mis en place par l’organisation pour la promotion et la valorisation des inventions.

A travers cette initiative l’OAPI a voulu concrétiser sa volonté de promouvoir dans ses États membres l’activité inventive et de contribuer au développement technologique et économique des États membres, a-t-il soutenu.

L’innovation et l’invention, dira-t-il, alimentent le progrès technologique et contribuent à l’amélioration des conditions de vie et au mieux-être des populations. Cependant, l’innovation technologique n’est pas encore véritablement au service du développement économique et social des Etats de l’OAPI.

Sur 17 Etats membres de l’OAPI, 2705 brevets ont été déposés durant les cinq dernières années, soit une moyenne de 702 brevets par Etat. En Côte d’Ivoire, ce sont 136 brevets qui ont été déposés sur ces 702 brevets, soit une moyenne de 27 par an.

Loukou Bohoussou a salué la création du SAIIT qui offre un cadre international de promotion propice de l’activité inventive, à l’établissement des relations entre inventeurs et entreprises, au progrès des transferts de technologies adaptées et appropriées aux besoins des investisseurs ainsi que des opportunités pour les inventeurs de valoriser leurs œuvres.

Ce salon a pour but de promouvoir les projets innovants et de nouveaux produits et services qu’offrent les entreprises. Il vise par ailleurs à détecter et faire connaître les meilleurs résultats de la recherche sur les inventions et les innovations technologiques susceptibles d’aboutir à la création d’entreprises.

Le SAIIT se veut une plateforme incontournable, ouverte notamment aux inventeurs, chercheurs, universitaires, cabinets de conseil en innovation, aux institutions financières et aux entreprises de l’espace OAPI.

Cette 9ème édition sera meublée par une exposition des meilleures inventions et innovations, des conférences-débats, des ateliers et sessions thématiques animées par des experts de renom dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Ces sessions ouvertes au public permettront d’approfondir les connaissances, d’échanger et de discuter des défis et des opportunités liées à la protection de la propriété intellectuelle, au développement de l’innovation et à la promotion de l’entrepreneuriat en Afrique.

Par ailleurs, les deux meilleures inventions bénéficieront en plus, d’une prise en charge pour leur participation au salon International des Inventions de Genève et d’un suivi particulier, selon les organisateurs de l’évènement.

Dans la même dynamique, le directeur de cabinet du ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Jacques Essoh Lohoues a présenté le SAIIT comme une tribune permettant la rencontre des acteurs clés de l’économie.

Pour la Côte d’Ivoire, cet événement constitue une occasion pour donner un signal fort et montrer sa volonté de placer la propriété intellectuelle au cœur de sa politique de développement, ainsi que la valorisation du développement scientifique, la promotion des inventions et des innovations.

Il soutiendra que l’invention et l’innovation constituent des leviers de la transformation structurelle de toute économie ; et elles ne sont possibles que s’il existe des dispositifs de protection des droits des inventeurs et innovateurs.

Jacques Essoh Lohoues a exhorté les membres du corps diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire à mobiliser les opérateurs économiques et les hommes d’affaires de leurs pays respectifs afin de participer à cette 9ème édition du SAIIT.

