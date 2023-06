Quel avenir pour les opérations de Wagner en Afrique après la révolte anti-Poutine ?

Le groupe de mercenaires russes Wagner est au cœur d’une tempête politico-militaire depuis quelques jours pour toutes les mauvaises raisons, ce qui, pour l’Afrique, risque de tourner au vinaigre.

Par Abdoulie Sey

Alors qu’ils étaient considérés comme obscurs, voire effrayants dans le meilleur des cas, ces mercenaires ont acquis une nouvelle notoriété grâce à une crise avec le régime moscovite dirigé par Vladimir Poutine qui, à un moment donné, s’est mis en scène face à un coup d’État de l’organisation paramilitaire dont les hommes sont brièvement montés à l’assaut de la capitale.

Leur invasion apparente de Moscou, qui aurait conduit à un bain de sang, a finalement été évitée grâce aux négociations menées par le pays voisin, la Biélorussie.

Composés d’anciens détenus russes endurcis et motivés, les membres de Wagner sont l’inverse des unités de première ligne démoralisées de l’armée régulière qui se battent depuis 16 mois contre les défenseurs de l’Ukraine.

Le tzar de Wagner, Evgueni Prigojine, était le plus fidèle allié de Poutine dans « l’opération militaire » en Ukraine, mais tout cela a basculé du jour au lendemain.

Enchevêtrés avec Wagner dans une crise politico-sécuritaire, les répercussions se feront sentir bien au-delà de Moscou.

Les événements entourant l’organisation paramilitaire privée ont beau s’être déroulés à des milliers de kilomètres de là, l’Afrique pourrait être amenée à recoller les morceaux de ce qui reste des retombées.

Les enjeux ne pourraient jamais être plus élevés pour un certain nombre de pays africains où la présence de Wagner est bien plus qu’une simple question d’esthétique pour les structures de sécurité chancelantes que les mercenaires russes auraient été chargés de maintenir en place.

Le fait que certains de ces pays conservent un semblant de normalité malgré des signes sporadiques d’insécurité est, à tort ou à raison, à mettre au crédit des mercenaires de Wagner, qui ont fait preuve d’une grande efficacité sur les théâtres d’opérations en Afrique où ils ont été appelés à intervenir.

Des agents de Wagner ont été accusés de viols, de tortures, de vols et de meurtres de civils au Mali, par exemple. A Moura, dans le centre du Mali, les mercenaires russes et les forces armées maliennes sont accusés par l’Onu d’avoir, tué, mars 2022, plus de 500 civils dans une opération que Bamako a toujours qualifiée d’anti-terroriste.

D’autres atrocités moins précises dans d’autres pays africains où les régimes ont fait appel à leur aide leur ont également été imputées.

Profil de Wagner en Afrique

Jusqu’à récemment, les informations sur la présence des entreprises militaires russes en Afrique étaient au mieux sommaires, le plus souvent spéculatives et donc peu fiables.

Bien que la plupart des détails spéculatifs sur Wagner en Afrique soient fournis avec des doses d’inconnues connues, sa présence dans l’ombre sur le continent n’a pas dissipé les soupçons sur ses intentions ultimes, même si certains Africains au Burkina Faso, au Mali et en Libye l’accueillent à bras ouverts comme un « camarade » dans leur lutte pour se libérer des « crocs du néocolonialisme ».

Au cours des derniers mois, des manifestations ont même été organisées dans un certain nombre de pays africains où ces entrepreneurs du champ de bataille ont été acclamés comme des amis, tandis que les alliés traditionnels de l’Occident ont été raillés avec dépit et mépris, alimentés par des tourbillons de suspicion qui couvent depuis longtemps.

Mélange de puissance dure et de puissance douce

Telle une coquille dure protégeant son intérieur mou, le rendant délibérément moins évident, Wagner représente l’autre jeu de pouvoir de la Russie à l’échelle mondiale, qui complète son influence diplomatique.

Construit avec l’aide de l’État russe pour soutenir sa théorie du déni plausible afin de couvrir sa sournoiserie dans des situations délicates à l’étranger, Wagner occupe une place de choix dans le « jeu de trônes » de Moscou avec le monde, où il peut influencer l’issue des conflits, gagner des protections internationales et forger des partenariats autour d’intérêts particuliers.

Cette puissance dure est déployée pour peser sur l’influence diplomatique douce de Moscou, qui est en concurrence féroce avec le colosse hégémonique occidental et la puissance économique mondiale de la Chine.

Le sommet Russie-Afrique de juillet mettra en évidence l’importance et la pertinence de cette combinaison de puissance coercitive et non directive pour Moscou sous Poutine, qui est de plus en plus isolé sur la scène internationale en raison du conflit ukrainien.

Wagner a été cité comme partie prenante aux conflits en République centrafricaine, au Mali, en Libye et en Syrie, agissant littéralement comme des « bottes russes sur le terrain » combattant aux côtés des forces alignées sur le Moscou de Poutine.

Malgré les dénégations catégoriques de la junte de Ouagadougou, les pays occidentaux ont affirmé à plusieurs reprises que les mercenaires de Wagner n’avaient pas seulement joué le rôle de silhouettes obscures dans le conflit.

Ils ont apparemment été enrôlés pour renverser la situation des forces armées burkinabè, submergées par la campagne de terre brûlée apparemment incessante des jihadistes.

Près de quelques milliers de mercenaires Wagner opèrent en Afrique de l’Ouest, selon certains renseignements, mais leur nombre pourrait diminuer de façon spectaculaire compte tenu de l’enlisement de la machine militaire russe en Ukraine.

L’avenir des mercenaires en Afrique ou la nature de leur présence sur le continent dépendra en grande partie de ce qu’il adviendra de leur organisation mère, maintenant que leur chef est presque certain d’être banni au Belarus après avoir été pardonné dans le cadre de l’accord visant à mettre fin à son insurrection armée contre Poutine.

Selon les analystes, plusieurs scénarios pourraient être pris en compte, mais ce qui est certain, c’est que le modus operandi de Wagner en tant qu’armée de combat privée pourrait ne plus jamais être le même.

Sa direction pourrait bientôt être dissoute, ses combattants incorporés dans l’armée régulière russe et ses missions adaptées aux caprices de M. Poutine, après être sorti indemne mais sensiblement affaibli de la crise inspirée par Wagner.

Dans ce cas, l’Afrique pourrait-elle assister à un retrait progressif des forces opérationnelles de Wagner sur son sol pour contribuer à l’effort de guerre russe en Ukraine ?

Bien que certains observateurs affirment qu’il ne s’agit que d’une supposition, il y a de fortes chances que cela se produise, en particulier si « l’opération militaire » en Ukraine continue de se heurter à des obstacles.

Une nouvelle prolongation du conflit soulignera presque certainement l’importance croissante de la contribution des forces Wagner en Ukraine, où elles ont connu quelques succès spectaculaires, contrairement aux unités de combat russes moyennes qui ont désespérément manqué de moral pour poursuivre une campagne à long terme contre des combattants ukrainiens et alliés motivés.

Cependant, d’autres diront que la force des agents de Wagner repose sur le fait qu’ils sont libérés des entraves qui paralysent l’armée russe, en proie à la corruption, à la bureaucratie et à des stratégies de combat mal conçues.

L’intégration des combattants Wagner dans la principale force de combat russe pourrait les neutraliser en tant que force de combat efficace qu’ils ont été en Ukraine jusqu’à présent.

Pour de nombreux pays africains, en particulier ceux situés au sud du Sahara, la sécurité est devenue une monnaie d’échange essentielle pour acheter la stabilité politique, faciliter les investissements économiques et répondre aux aspirations de développement à long terme.

Pour Moscou, l’injection du facteur Wagner en Ukraine pourrait s’avérer décisive pour éviter de rougir sur le champ de bataille où le camp d’en face a plus que tenu bon face à une force de frappe bien supérieure.

Le sommet de juillet ne saurait approcher plus tôt pour trouver un équilibre acceptable entre ces deux intérêts, incarnés par une Afrique infestée de jihadistes d’une part et une Moscou militairement assiégée d’autre part.

WN/as/lb/ac/APA