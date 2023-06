La Côte d’Ivoire compte plus de 280.000 fonctionnaires et agents de l’Etat

La Journée mondiale de la Fonction publique a été célébrée en Côte d’Ivoire, le 23 juin 2023, lors d’une cérémonie marquant la clôture des activités de la 3e édition des Journées de la Fonction publique (JFP 2023), dont le lancement a eu lieu le 27 mai 2023.

L’édition 2023 des Journées de la Fonction publique, a démarré à Abidjan depuis le 19 juin, pour prendre fin le 23 juin autour du thème : « Fonctionnaires et transformation du service public ». Ces journées visent à célébrer la valeur et la vertu du service à la communauté.

Selon la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto, « ce sont, à la date du 22 juin 2023, 281.958 fonctionnaires et agents de l’Etat qui contribuent et accompagnent par leur engagement, le processus d’émergence de notre beau pays »

Ces journées ont offert l’opportunité aux fonctionnaires et agents de l’Etat d’échanger, de partager des expériences et de réfléchir ensemble aux défis et enjeux qui se présentent à eux vers la « marche résolue d’une administration publique performante, efficace, capable de produire un service public de qualité, satisfaisant aux usagers clients ».

Les festivités ont débuté par le tournoi de Maracana inter-ministères, doté du trophée Jérôme Patrick Achi, lequel a permis à 345 fonctionnaires issus de 23 départements ministériels de renforcer leurs liens de solidarité, de fraternité et de cohésion, par la pratique du sport.

Par ailleurs, quatre panels animés par des acteurs du monde universitaire, des hauts fonctionnaires et des experts de différents secteurs d’activités, ont permis de faire de ces JFP 2023 un moment de dialogue interactif sur la transformation du service public.

Représentant le Premier ministre, le général Diomandé Vagondo, ministre de l’Intérieur et de la sécurité, a déclaré que les jeunes veulent « un pays de rêve et les populations rurales ne demandent qu’avoir des systèmes de santé et d’éducation viables et accessibles avec un personnel bien formé et ayant pleine conscience de leur science ».

« Nos femmes et enfants ont besoin de jouir des opportunités que leur offre le pays. C’est de notre devoir de créer et rendre possible, chacune de ces attentes et opportunités existantes », a-t-il dit, les engageant, tous, « au strict respect du statut général de la Fonction publique » et de faire « allégeance aux valeurs éthiques »

L’Organisation des Nations Unies a institué en 2004 la célébration de la Journée mondiale de la Fonction publique le 23 juin. Cette journée qui promeut l’idée d’une administration publique efficace et éthique est célébrée en Côte d’ivoire depuis 2021, sous le format de Journées de la Fonction Publique.

Une tombola en ligne, gratuite, a permis d’offrir une voiture, des bourses d’études et des ordinateurs portables à des fonctionnaires, dont l’un, récemment admis à la retraite, a obtenu une villa. Par ailleurs, ces journées se sont tenues en région, notamment dans la Région du Gbêkè (centre) et de l’Agneby-Tiassa (Sud).

