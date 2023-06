Infrastructures vertes : Patrick Achi présente les mesures fortes et les initiatives ivoiriennes à Paris

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a affirmé jeudi l’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la construction des infrastructures respectant les normes environnementales, lors du Sommet sur le nouveau pacte financier mondial qui s’est ouvert à Paris, dans la capitale française.

Patrick Achi qui représentait le président Alassane Ouattara à cette importante rencontre internationale, a, à l’occasion d’un panel dédié aux infrastructures vertes, présenté le modèle ivoirien en matière d’infrastructures vertes, en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement.

« Le président de la République Alassane Ouattara a pris l’initiative de deux ambitieux projets d’infrastructures vertes : le BRT et le métro dans le cadre de villes durables », a indiqué le Premier ministre Patrick Achi.

Dans le domaine du transport, il a rappelé à l’auditoire une autre décision forte du chef de l’Etat, à savoir l’interdiction d’importation en Côte d’Ivoire de véhicules de plus de cinq ans, un décret pris en 2017. Il a également évoqué les initiatives en faveur du développement du transport lagunaire.

Avant ce panel, le Premier ministre ivoirien a pris part à la cérémonie d’ouverture du Sommet au cours de laquelle, le président français, Emmanuel Macron a fait un plaidoyer en faveur du secteur privé des pays en développement.

« On a besoin de beaucoup plus. Nous devons mobiliser beaucoup plus d’investissements privés vers les pays en développement, les pays à revenu intermédiaire, les grands émergents », a déclaré le chef de l’Etat français.

Le Sommet sur le nouveau Pacte financier mondial, une initiative de la présidence de la République française, a pour but de mettre en place un nouveau système financier international plus inclusif et solidaire.

Ce système vise à renforcer la lutte contre les inégalités et améliorer le financement de la transition climatique notamment, dans les pays africains. La rencontre qui réunit une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement prend fin ce vendredi 23 juin 2023 et sera meublée d’une cinquantaine d’évènements parallèles.

AP/APA