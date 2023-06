Fonds Covid-19 : nouvel appel de producteurs de café-cacao en Côte d’Ivoire

La Centrale syndicale agricole, dont les critères de répartition du Fonds Covid-19 destiné aux producteurs de café-cacao, n’ont pas été pris en compte par l’organe de régulation de la filière, plaide pour le paiement de 1,41 milliard Fcfa restant à 2.104 coopératives,79 associations et 57 syndicats.

Cet appel a été lancé, ce mercredi 21 juin 2023, par le secrétaire général de la Centrale syndicale agricole de Côte d’Ivoire, Thibault Yoro, à l’issue d’une rencontre à Abidjan des producteurs membres de l’organisation.

Des remous avaient été observés à la suite de dénonciations de la centrale syndicale agricole sur la gestion des 17 milliards Fcfa du Fonds Covid-19 destiné aux producteurs de café et de cacao. Thibault Yoro et des collaborateurs avaient même été interpellés après une manifestation à Abidjan avant d’être relaxés.

Au cours d’une conférence de presse, au terme de la rencontre, le secrétaire général de la centrale syndicale agricole, Thibaut Yoro, a déclaré qu’après des « investigations et informations reçues (…) les fonds ont été gérés en toute transparence et rigueur » par le Conseil café-cacao selon ses critères.

« Toutefois, nous formulons une doléance auprès du directeur général pour la prise en compte des 2.104 Coopératives,79 associations et 57 syndicats selon son appréciation pour sortir définitivement des divergences », a-t-il ajouté.

Il a annoncé que la centrale syndicale fera dans les jours à venir, au directeur général du Conseil café-cacao, organe de régulation de la filière, « le point détaillé des coopératives sélectionnées sur la base des critères du Conseil ».

Selon Thibaut Yoro, il s’agit des coopératives « prises en compte dans la distribution des 17 milliards Fcfa, mais dont les comptes bancaires respectifs n’ont pas été crédités en dépit des virements effectués (soit 500.000 FCFA ou soit 2.000.000 FCFA) ».

« Nous voudrons présenter toutes nos excuses au président de la République ; à monsieur le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural ; au DG du Conseil café-cacao pour tous les manquements et autres désagréments occasionnés par nos actes à leur égard », a-t-il poursuivi.

Le syndicat, dira-il, entend jouer pleinement son rôle de représentant et de défenseur des intérêts des producteurs agricoles de Côte d’Ivoire avec la noble ambition de porter haut la voix des pauvres planteurs disséminés dans les campements, hameaux et villages du pays.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, Adjoumani Kouassi, avait précisé 25 mai 2023 que les dépenses engagées à la date du 31 mars 2023 s’élevaient à 15.588.000.000 Fcfa (91,70%), mentionnant que le montant total des ressources restantes sur le Fonds Covid-19 était de 1,41 milliard Fcfa.

M. Adjoumani Kouassi a fait savoir que 95 organisations professionnelles agricoles avaient participé à tout le processus concernant le fonds, mais « seul M. Seydou Kiebré, président de la Centrale syndicale agricole de Côte d’Ivoire, dénommée Centrale agricole, s’agite et revendique 6 milliards Fcfa comme reliquat ».

Sur les 17 milliards Fcfa affectés ă la filière café-cacao, 12 milliards de francs CFA devraient être octroyés aux producteurs de café et de cacao ainsi que les coopératives et 5 milliards de francs CFA aux sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et de cacao.

Le secteur café-cacao, en Côte d’Ivoire, contribue à hauteur de 14% du Produit intérieur brut national (PIB). Le pays est le premier producteur mondial de fèves de cacao avec 2,2 millions de tonnes et assure 40% de l’offre internationale.

AP/APA