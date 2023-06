Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition), qui dénonce des irrégularités sur le listing électoral, appelle à la mise en place d’un Comité ad ’hoc en vue d’auditer le fichier électoral provisoire, à un peu plus de trois mois des élections locales.

Le porte-parole du Pdci, Soumaila Bredoumy Kouassi, a, au cours d’une conférence de presse tenue ce lundi 19 juin 2023, indiqué qu’on note « un taux décroissant des électeurs dans le Sud » par rapport au Nord de la Côte d’Ivoire.

Soumaila Bredoumy a expliqué que « les erreurs de cette liste électorale se répètent sur une liste à une autre et un nettoyage sur cette liste sera le bienvenu ». Puis d’ajouter, « nous voulons laisser un pays débarrassé de l’injustice à nos enfants ».

Le Pdci suggère qu’il ait des audits sur la liste électorale et demande à la Commission électorale indépendante (CEI) de conduire l’opération de façon vigoureuse, a-t-il lancé. Pour lui, « la priorité, c’est d’avoir une liste électorale plus transparente parce que la fraude impacte les élections et nous voulons aller à des élections avec une CEI transparente ».

Concernant l’alliance aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, entre le Pdci et le PPA-CI, parti de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Bredoumy Soumaila a fait savoir qu’un Comité chargé d’étudier les dossiers n’a pas encore fini son travail.

Par ailleurs, révélera-t-il, « le Pdci est en pleine négociation avec le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) pour trouver un terrain d’entente », mais toutefois cette alliance ne se fera pas pour sacrifier le PDCI-RDA.

Sur la question de la bataille électorale à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, où s’affrontent Michel Gbagbo (PPA-CI), Dja Houphouët du Pdci et Adama Bictogo (RHDP, pouvoir), Bredoumy a estimé que « Dja Houphouët qui est « un homme de terrain, va gagner ces élections à Yopougon ».

Se prononçant sur la cherté de la vie, le porte-parole du Pdci, Bredoumy Soumaila, a prévenu qu’il faut s’attendre à « une campagne d’anacarde la plus catastrophique » cette année, au regard de la mévente de la noix de cajou actuellement, dans le pays.

AP/APA