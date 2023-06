Le dialogue Etat-secteur privé célébré

Le dialogue entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le secteur privé, décrété à travers le Comité de concertation Etat/secteur privé (Ccesp), est dans sa dixième année d’opérationnalisation.

La matinée de ce lundi 19 juin 2023 a marqué le clap d’ouverture de cette célébration, au siège de l’institution, au Plateau, en présence des différentes parties prenantes. Tous ont fait observer que cette collaboration a permis d’apporter des solutions à plusieurs besoins du secteur privé.

La secrétaire exécutive du Ccesp, Mme Mariam Fadiga, a salué la convergence des vues d’une part entre le secteur public lui-même et d’autre part, le secteur privé, afin d’aboutir à un dialogue commun, nécessaire à une vitalité de cette plateforme d’échanges et de concertation.

Elle ajoutera que ce modèle de dialogue Etat-secteur privé est reproduit en dehors de la Côte d’Ivoire, à tel point qu’il gagnerait à être pérennisé et amélioré. « Quand on a un modèle qui marche, on doit toujours chercher à l’améliorer. Cela passe donc par les deux parties », fera t-elle savoir.

Elle mentionnera qu’en tant que secrétariat exécutif, l’organe contribue à l’animation de cet échange. Et d’ajouter qu’au fil des années écoulées, le dialogue public- privé s’est « considérablement renforcé », faisant du secteur privé un partenaire stratégique « comme priorité nationale ».

« La plateforme nationale de concertation Etat/secteur privé, capitalisant sur sa riche expérience acquise au fil de ces années, entend plus qu’hier, jouer un rôle majeur dans l’accompagnement et le dialogue stratégique avec le secteur privé, afin que celui-ci se développe et s’accroisse le plus rapidement possible pour pleinement apporter sa contribution aux ambitieux objectifs socio-économiques de notre pays », a partagé Mme Mariam Fadiga.

Pour matérialiser ce nouvel engagement, le Ccesp a fait peau neuve en rafraîchissant et modernisant son identité visuelle. Cela est opéré en cohérence avec celle de l’Etat afin d’améliorer la visibilité et la reconnaissance des parties prenantes de ce cadre d’échange, a-t-elle poursuivi.

La nouvelle identité visuelle officiellement présentée qui prend sa base sur l’emblème de la Côte d’Ivoire, est un jeu d’infographie qui fait relier la trompe de l’éléphant en une forme de mains qui s’associent pour former une union.

L’Association des professionnelles de banque de Côte d’Ivoire (Apbefci), la Chambre de Commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cc-ci), la Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire, la Chambre d’agriculture, la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), ainsi que le ministère en charge du Commerce et celui de l’Economie et des finances ont pris part à cette cérémonie qui se veut un moyen de réflexion sur l’avenir.

AP/APA