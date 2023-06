La Côte d’Ivoire lance un fonds pour faciliter les investissements à long terme

CDC-CI Capital, un fonds de soutien des startups, des PME et des grandes entreprises, doté de 38 milliards de Fcfa, a été lancé ce lundi 19 juin 2023, à Abidjan, en présence des acteurs du secteur privé et des partenaires au développement.

Ce fonds de Facilité d’investissement à long terme (FILT) dénommé CDC-CI Capital, a été lancé officiellement par le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, représentant le Premier ministre, Patrick Achi.

« Nous avons besoin de faire émerger, de développer et consolider un secteur privé fort, compétitif sur des chaînes de valeurs mondiales et capables d’employer en nombre et de façon durable notre jeunesse si créative et pleine de vitalité », a-t-il déclaré.

Pour Souleymane Diarrassouba, « nous avons besoin de voir émerger des champions nationaux, des PME innovantes et performantes pour booster encore plus notre économie, la condition sine qua non pourqu’advienne une Côte d’Ivoire toujours plus prospère, stable et rayonnante ».

Arthur Coulibaly, coordonnateur du Projet des chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET), a expliqué que ce fonds d’investissement va « prendre des participations en fonds propre dans les entreprises ».

Le PCCET s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique Côte d’Ivoire 2030, qui est une vision du chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Il est financé par la Banque mondiale pour une durée de six ans, du 12 octobre 2021 au 30 avril 2027, à hauteur de 200 millions de dollars USD, soit 120 milliards de Fcfa.

Il fera observer que le financement accordé au secteur privé, en Côte d’Ivoire, était autour de 3,95 milliards de Fcfa en 2011. Ce financement est passé à 12,77 milliards de Fcfa en 2020, soit une progression moyenne de 10,77% de 2011 à 2020.

Le coordonnateur du PCCET a relevé qu’il s’agit d’apporter du financement complémentaire d’abord en termes de fonds propre, mais aussi d’apporter des capitaux nouveaux, tout en permettant aux banques et aux autres apporteurs de fonds d’en rajouter.

« La FILT dérisque les opérations des banques et des autres activités », a-t-il poursuivi. En termes d’ancrage institutionnel, CDC-CI Capital est une société anonyme qui est à 100% filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d’Ivoire (CDC-CI).

Le capital social est variable, ce qui devrait permettre l’entrée et la sortie d’autres actionnaires et partenaires aussi bien en Côte d’Ivoire que dans d’autres pays. Estimé à 38 milliards de Fcfa, ce fonds d’investissement est réparti sur deux guichets.

Le premier guichet s’occupe notamment des projets portés par les startups, les PME et les fonds en phase de pré-amorçage, d’amorçage et de capital risque. Le Guichet 1 comprend 8 milliards Fcfa et est dédié pour les entreprises portées par les jeunes et les femmes.

Le deuxième guichet, lui, cible les grandes entreprises, particulièrement celles engagées dans des investissements verts. Il est doté de 30 milliards Fcfa et touche les secteurs prioritaires définis par le plan stratégique vision Côte d’Ivoire 2030 et les secteurs verts jugés par la Banque mondiale.

Les secteurs prioritaires où la FILT va investir, comprend l’agriculture, l’agro-industrie, l’élevage, la pêche, l’art, la culture, la communication et les médias, l’éducation, la formation, les infrastructures routières et les services de transports.

Les secteurs des télécommunications, de l’économie numérique, de l’énergie électrique, de l’eau potable, de la santé, de la protection sociale ainsi que la finance verte, les prêts bleus et les villes durables sont pris en compte par CDC-CI Capital.

La FILT, selon Arthur Coulibaly, pourra investir dans les entreprises qui sont dans les secteurs prioritaires du projet aussi bien en Côte d’Ivoire, mais pour éviter le risque d’un seul pays et diversifier ses investissements, CDC-CI pourrait investir dans les pays de la zone UEMOA.

Concernant l’investissement dans l’espace Uemoa, il se fera sous certaines conditions. Dans un autre pays de l’union, il faudra qu’ « un Ivoirien détienne 20% au moins de l’actionnariat de ces entreprises ou qu’elle (la société) puisse avoir au moins 30% de son chiffre d’affaires en Côte d’Ivoire », a-t-il dit.

L’objectif étant de promouvoir l’emploi et la transformation du secteur économique en Côte d’Ivoire. Sur la durée des fonds, il notera qu’il est requis « cinq ans d’investissement, cinq ans de désinvestissement qui peuvent être prolongés sur deux années supplémentaires au cas où cela est nécessaire ».

La directrice des opérations de la Banque mondiale (BM) pour la Côte d’Ivoire, Coralie Gevers, s’est réjouie du lancement de ce fonds d’investissement la Côte d’Ivoire, où le secteur privé est constitué de 98% de PME.

Coralie Gevers a fait remarquer que le marché financier ivoirien ne compte pas assez de capital risque ou d’amorçage, en particulier pour les startups et aussi pour les investissements verts. Ce projet vient dérisquer les investissements sur ces segments.

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) du Royaume du Maroc a participé à la mise en œuvre de la Facilité d’investissement à long terme (FILT) dénommé CDC-CI Capital, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

