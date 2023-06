La marine ivoirienne présente son tout nouveau navire de guerre

Le baptême de ce bateau, un Patrouilleur OPV 45 (Offshore Patrol Vessel), ce jeudi 15 juin 2023, consacre définitivement sa mise officielle à l’eau pour le début de ses missions opérationnelles.

La marine nationale ivoirienne a procédé ce jeudi 15 juin 2023, à la présentation de son nouveau bateau de patrouille militaire OPV45. Lors d’une cérémonie, sur sa base, à Abidjan-Plateau, le bateau militaire a été baptisé « Esperance ».

L’évènement était placé sous le parrainage de Mme Anne Désirée Ouloto, la ministre de la Fonction publique, marraine de ce bateau militaire. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, lui, présidait la cérémonie.

Ce patrouilleur hauturier de type OPV 45, réceptionné il y a quatre mois, par le général de corps d’armée Lassina Doumbia à la Base annexe de la marine nationale sise dans la commune du Plateau, est le sixième de la marine ivoirienne.

« Voici devant vous, votre nouveau patrouilleur portant à six et bientôt avec la montée en puissance de notre marine nationale avec la réception d’un nouveau patrouilleur de même type d’ici quelques semaines qui sera au total 7 le nombre de patrouilleur acquis en espace de 12 ans », a dit Téné Birahima.

« Ces acquisitions illustrent la vision du président de la République qui veut doter notre force armées de capacité de dissuasion qui s’impose à notre sécurité actuelle », a relevé le ministre d’Etat, ministre de la Défense de Côte d’Ivoire.

Le vice-amiral, Célestin N’Guessan Kouamé, a indiqué que cette nouvelle acquisition viendra consacrer le retour du pavillon ivoirien dans la haute mer et renforcer le contrôle des eaux sous juridiction ivoirienne. Ce patrouilleur hauturier est de la classe » Offshore Patrol Vessel 45″ ou « OPV 45 ».

Il a fait savoir que ce bateau viendra en appui à plusieurs types de missions, avant d’expliquer que ce navire, d’une autonomie de 14 jours, est équipé pour lutter efficacement contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics illicites qui menacent l’économie bleue.

Corvette Siriki Fofana et son équipage ont assuré le transit du Patrouilleur OPV 45 de Haïifa, en Israël jusqu’à Abidjan, après un périple de plus de 7 200 Km. Ce bateau est caractérisé par un bâtiment long de 45.7 m et 8 mètres de largeur.

En termes d’armement, il dispose d’un canon typhon MK-23 et deux mitrailleuses de 12.7 sur les côtés. Anne Désirée Ouloto, marraine de ce bateau, s’est dit très fière d’être la marraine de ce navire militaire OPV45, un outil important dans pour la marine afin d’assurer la sécurité des Ivoiriens.

