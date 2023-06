Le pays enregistre, toujours, un déficit de 600.000 unités par an en matière de logement, un chiffre qui s’accroît de 10% chaque année.

Pour offrir des logements durables aux différentes franges de la population, tous les chefs-lieux des 31 régions du pays ont été dotés de plan d’urbanisme directeur, a dit ce jeudi 15 juin 2023 le ministre ivoirien de la Construction, du logement et de l’urbanisme, M. Bruno Koné.

M. Bruno Koné, procédant à l’ouverture officielle de la 4ème édition du Forum international du logement social, économique et standing (FILOSES), à Abidjan, a partagé le contexte actuel du secteur du logement sur le continent et particulièrement en Côte d’Ivoire.

Sur le chapitre de la planification urbaine, il a indiqué que son ministère a aussi établi des plans d’urbanisme directeur de 71 villes chefs-lieux de département et travaille sur des plans d’urbanisme de détail des villes déjà couvertes. Et ce, en vue de permettre une occupation saine de l’espace urbain.

Ce forum était axé sur l’accès aux logements en Afrique. Les statistiques mondiales sur l’urbanisation placent les pays africains en tête des régions où la croissance démographique et la croissance urbaine seront les plus marquées dans les prochaines décennies.

Selon les données de l’OCDE, la population du continent devrait doubler d’ici 2050. La population urbaine de l’Afrique Subsaharienne, elle, représente aujourd’hui 41,2% de la population globale africaine avec un taux d’accroissement de l’ordre de 4 à 5% par an.

« En matière de logement, les déficits cumulés par nos Etats ont atteint la barre de 56 millions d’unités sur l’ensemble du continent avec environ 60% de la population urbaine vivant dans des zones classées comme bidonvilles, habitats informels ou précaires », a-t-il renseigné.

Il a fait savoir qu’en Côte d’Ivoire « nous avons plus de 120 bidonvilles répertoriés à ce jour » à travers le pays, des espaces qui abritent « près de 1,4 million de personnes, (ce qui) est beaucoup et même trop ». D’où, ajoutera-t-il, il faut permettre aux personnes ayant un faible pouvoir d’achat de se loger.

Financement du logement

Le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d’Ivoire, Siriki Sangaré, a appelé à une « structuration du financement des logements », suggérant que la BHCI, la Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire, soit transformée en une banque d’investissement.

« D’autres mécanismes sont en train d’être mis en place, notamment la recherche directe de financements par l’Etat afin que les ressources mises à la disposition de la BHCI soient des ressources concessionnelles (pour) allonger les délais des crédits et réduire le taux de mensualité », a assuré M. Bruno Koné.

Le ministre a, en outre, évoqué la mise à disposition de ressources stables et pérennes dédiées au financement du logement social (destinées aux purges, aux VRD et au Fonds de garantie du logement social) par l’institution de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, notamment le fer à béton.

Par ailleurs, dira-t-il, la mise en place un Fonds de garantie du logement social, devrait « prendre en compte les ménages du secteur informel, surtout les ménages à revenus faibles et irréguliers qui n’étaient pas pris en compte dans le cadre de la première phase du programme de logement ».

Il a assuré que le gouvernement veut « permettre à ces personnes qui ne sont pas bancarisées et qui n’ont pas de revenus réguliers d’avoir néanmoins la possibilité d’accéder à un logement décent », c’est pourquoi ce fonds de garantie social a été mis en place.

Logements durables

La Société financière internationale (SFI), la branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a signé lors de Africa CEO Forum 2023 avec le ministère ivoirien de la Construction un protocole d’accord visant à « structurer un modèle de PPP (Partenariat public-privé en Côte d’Ivoire ».

« Ce modèle est en train d’être structuré par la SFI et une fois que ce modèle est rédigé, nous pensons qu’il va attirer tous les acteurs (du secteur de l’immobilier ainsi que les établissements financiers) et permettre de commencer à travailler plus sereinement », a-t-il poursuivi.

Un protocole instituant un « Totem », a été signé ce 15 juin 2023 entre le ministère, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d’Ivoire et la Chambre des aménageurs, promoteurs et constructeurs. Désormais, tous les promoteurs agréés sur le sol ivoirien auront un « Totem ».

Ce forum, organisé par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d’Ivoire avec ses partenaires, se déroule du 15 au 17 juin 2023. Il a enregistré la présence du ministre de l’Urbanisme, de la construction et de l’habitat du Congo.

Le Burkina Faso est le pays invité d’honneur à ce forum qui a enregistré également la présence de délégations venues du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Maroc, de l’Egypte et d’autres pays. L’ancien Premier ministre Affi N’Guessan a assisté aussi à l’ouverture de l’évènement.

AP/APA