La Côte d’Ivoire veut relancer sa production cotonnière 

La Côte d’Ivoire qui fait face, depuis le début de la campagne 2022-2023, à des attaques sévères et persistantes de jassides, des ravageurs de la culture cotonnière, a enregistré une chute de plus de 50% de sa production de coton à fin mars 2023.

Le pays s’active à relancer la production cotonnière. Ce jeudi 8 juin 2023, à Korhogo, dans le nord ivoirien, le Centre national de recherche agronomique (CNRA, public) a remis des semences à Intercoton, l’organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton.

Ce sont environ 80 tonnes de semences de coton G3, produites lors de la campagne agricole précédente, qui ont été offertes à la filière coton dans le but de soutenir et d’améliorer la production de la campagne 2023-2024.

Le CNRA, en tant qu’institution de recherche agronomique de premier plan en Côte d’Ivoire, s’est engagé à fournir des semences de coton de haute qualité, adaptées aux conditions climatiques et aux exigences du marché.

Lors de la cérémonie de remise, Dr Kouakou Amani Michel, représentant le directeur général du CNRA, professeur Abdourahamane Sangaré, a souligné l’importance du coton pour l’économie ivoirienne et a encouragé les efforts déployés par les acteurs pour assurer la croissance et la compétitivité du secteur.

La remise s’est déroulée en présence du sous-préfet de Korhogo, Marcellin Kouassi Detto, représentant le préfet de la région du Poro. Il a souligné l’importance de la disponibilité de la semence de qualité pour la réussite de toute culture en général et en particulier pour le coton.

Il a en outre exhorté les producteurs à faire bon usage des semences qui leur ont été remises par le CNRA et de bien suivre les conseils de l’encadrement agricole afin de maintenir le bon niveau de production de coton en Côte d’Ivoire.

« Vous bénéficiez du soutien constant du gouvernement qui vous a apporté des appuis en vue de rendre la filière coton viable face aux importantes pertes que vous avez subies à cause de l’invasion des jassides », a dit le sous-préfet aux différents acteurs de la filière coton.

Le président de l’Intercoton, Moussa Soro, a traduit sa gratitude envers le CNRA pour ses efforts continus dans la recherche sur le coton. Pour la campagne 2023-2024, les prix du Kg de coton graine ont été maintenus : 310 F CFA/Kg le coton graine de 1er choix et 285 F CFA/Kg pour le deuxième choix.

Les semences de coton G3 remises par le CNRA ont été produites lors de la campagne agricole 2022-2023 à partir des variétés CI-123 et CI-128 dans le cadre du projet de production de semences de prébase et de base de coton financé par le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA).

AP/APA