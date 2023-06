Stéphane Gbonikan nouveau président du Rotary club Abidjan Biétry

Xavier Effoué, le président sortant, a remis le fanion à Stéphane Gbonikan, le nouveau président du Rotary club Abidjan Biétry, lors d’une cérémonie en présence de nombreux partenaires et d’anciens présidents de l’organisation.

Stéphane Gbonikan a pris les rênes du Rotary club Abidjan Biétry, lors d’une cérémonie tenue le 2 juin 2023 à l’espace Chrystal, sis à Marcory-Zone 4, dans le Sud d’Abidjan. A cette solennité, étaient présents des membres du gouvernement ivoirien.

L’on enregistrait à cet évènement la présence du ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme Bruno Koné, le ministre des Sports Claude Paulin Danho, la ministre de l’Education nationale, Mariatou Koné, marraine de la soirée.

Dans une ambiance feutrée, l’un des temps forts de la cérémonie de passation des charges, a été la distinction des past-présidents et les témoignages émouvants de ceux qui ont présidé cette association caritative.

« Le destin a voulu que je sois la marraine, je m’en félicite de la pertinence de ses réalisations », s’est félicitée la ministre qui, a tenu à rendre un vibrant hommage aux pionniers ainsi qu’à tous les membres actifs, dont la sénatrice Marie Irène Ahoua Richmond.

Le Rotary club Abidjan Biétry célèbre son trentenaire. Pour Mariatou Koné « fêter 30 ans nous engage car le plus dur commence. Nous avons une grande responsabilité devant l’histoire. Je voudrais féliciter mon filleul Xavier Effoué à travers ces actions de grandes envergures et saluer tous les partenaires pour leurs soutiens inestimables ».

« Au nom du président Ouattara et du Premier ministre Achi, je leur réitère ma reconnaissance pour toutes les actions au profit des populations », a-t-elle déclaré. Dans une allocution, Xavier Effoué, dont le mandat d’un an prend fin, a salué la reine-mère de Grand-Bassam pour sa présence à cette cérémonie.

« Bravo à tous les Rotariens. Qu’il me soit permis de saluer le Pr Mariatou Koné, marraine et donatrice majeure du Rotary. Mme la ministre, durant mon mandat vous n’avez cessé de me soutenir à travers des actes et faits. Vous m’avez adopté », a-t-il exprimé, lui témoignant sa reconnaissance.

Terminant ses propos, Xavier Effoué a invité les membres et le nouveau bureau à préserver l’héritage laissé par les pionniers, non sans relever que la moisson abonde, mais qu’il y a moins d’ouvriers. C’est pourquoi il appellera les Rotariens à apporter une plus-value à l’œuvre.

AP/APA