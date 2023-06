OCP et UMP6 posent la 1ère pierre de la Digital Farming School à Yamoussoukro

OCP Africa et l’Université Polytechnique (UM6P) ont procédé le 9 juin 2023 à Yamoussoukro, à la pose de la première pierre de la Digital Farming School, marquant un jalon majeur dans le domaine de l’éducation et de l’innovation agricole en Afrique subsaharienne.

Cette école pionnière, avec son approche pédagogique novatrice, sera le premier projet de ce genre sur le continent, offrant de nouvelles opportunités aux jeunes ivoiriens passionnés par l’AgriTech, indique lundi un communiqué de l’OCP parvenu à APA.

En étroite collaboration avec l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), la Digital Farming School sera la première antenne de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) en Afrique subsaharienne, située dans la Technopole de Yamoussoukro.

Dans les 10 à 12 prochains mois, la première cohorte d’une centaine de jeunes talentueux intégrera l’école, bénéficiant d’une formation d’excellence en Agritech et ayant comme laboratoire une ferme expérimentale jouxtant l’école. La mise en place de cette école s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Groupe OCP et le Gouvernement Ivoirien signé par les ministres de l’Agriculture et celui de l’Industrie, sous le leadership du Premier ministre, Patrick Achi.

L’écosystème d’innovation de l’école sera renforcé par la participation d’une centaine de startups en agritech partenaires du Farming Innovation Program, lancé par OCP Africa en partenariat avec AgriEdge et l’UM6P. Ces partenaires collaboreront étroitement avec l’école pour apporter leur expertise, créer des opportunités de mentorat et favoriser la créationvd’entreprises innovantes dans le secteur agricole.

La Digital Farming School a pour vision de mettre en place un concept novateur de formation en AgriTech, offrant aux jeunes ivoiriens une opportunité unique de développer des compétences de haute valeur dans le domaine de l’agriculture numérique. En se basant sur une approche pratique, l’école sera adossée à une ferme digitale de référence, permettant aux étudiants d’apprendre en pratiquant (Learning by Farming) et en partageant leurs

connaissances entre pairs (Peer Learning).

Selon le Directeur Général d’OCP Afric, Mohamed Anouar Jamali, la Digital Farming School contribuera à « ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse ivoirienne dans le domaine de l’AgriTech, renforçant l’innovation, l’entrepreneuriat et la transformation numérique de l’agriculture en Côte d’Ivoire et en Afrique ».

De son côté, Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique a souligné que « la

Digital Farming School de Yamoussoukro illustre l’ambition que porte l’UM6P pour l’Afrique, axée sur l’innovation, l’entrepreneuriat et l’agriculture.

Pour lui, ce projet novateur adossant l’apprentissage à la pratique, « nous permettra d’accompagner la jeunesse ivoirienne pour le développement du continent, notamment en AgriTech. « C’est un réel plaisir de donner ce coup d’envoi qui concrétise ce partenariat fructueux Panafricain, mettant l’agriculture au cœur de la formation ».

HA/APA