Abidjan et Brazzaville signent 13 accords bilatéraux  

Ces protocoles d’accords ont été paraphés à l’occasion d’une visite d’Etat de 72 heures du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en Côte d’Ivoire, à l’invitation de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Ils ont été signés ce lundi 12 juin 2023, au palais de la présidence de la République de Côte d’Ivoire, à Abidjan-Plateau, par les différentes parties prenantes, en présence des deux chefs d’Etat, Alassane Ouattara et Denis Denis Sassou Nguesso.

Arrivé à 14h à l’aéroport d’Abidjan, le président Denis Sassou N’Guesso, a eu un entretien avec Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Au terme de cet entretien, ce lundi, s’en est suivie la signature de 13 accords bilatéraux.

Le président Alassane Ouattara a souligné la nécessité de renforcer davantage et de diversifier les excellentes relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et la République du Congo. Il a salué la convergence de vues entre les deux pays sur les sujets régionaux et internationaux.

Pour sa part, le président Sassou Nguesso s’est félicité de la performance économique de la Côte d’Ivoire, notamment de « l’expérience réussie de la Côte d’Ivoire en matière de développement agricole ».

Accords de coopération

Treize accords bilatéraux ont été signés entre les deux pays. Le premier accord, un accord cadre de coopération, lui, définit le cadre général de la coopération entre les parties en vue de renforcer leur coopération bilatérale dans le respect des libertés souveraines des Etats.

Le deuxième accord est relatif à l’exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. Le troisième accord actualise la coopération technique dans le domaine agricole, tandis que le 4e accord aborde la lutte contre la criminalité.

Le 5e accord porte sur la coopération en matière de fonction publique et de modernisation de l’administration. Le 6e protocole a trait au transport maritime, notamment la marine marchande, et a pour objet de développer l’industrie maritime.

Quant au 7e protocole d’accord, il porte sur la promotion immobilière. Le 8e protocole vise la promotion des PME, le partage de technologies ainsi que la promotion du partenariat privé et public. Le 9e protocole d’accord est relatif à la promotion de l’artisanat.

Le 10e protocole, lui, concerne la coopération technique en matière d’élevage et de production animale. Le 11e accord définit un cadre général de coopération en matière de loisirs. Le 12e protocole d’accord a lieu entre les sociétés pétrolières Petroci, de la Côte d’Ivoire, et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Le 13e accord de coopération met en relation le Port autonome d’Abidjan et le Port autonome de Pointe noire. Cet accord définit également un cadre de coopération afin de booster les échanges commerciaux entre les deux pays.

Mission de médiation africaine à Moscou et Kiev

Les présidents Cyril Ramaphosa, Denis Sassou Nguesso et six autres chefs d’État du continent africain sont annoncés mi-juin 2023 une mission de paix à Moscou et à Kiev afin de tenter de rapprocher Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

« En Afrique, lorsque les éléphants se battent, ce sont les petites herbes qui se couchent et meurent. L’Afrique représente les herbes et nous sommes en train de mourir du fait des batailles des géants », a illustré Sassou Nguesso.

Pour lui, « face à un tel drame, l’Afrique ne pourrait pas rester silencieuse et indifférente ». Le président sénégalais Macky Sall avait dans cette veine rencontré, en juin 2022, à Moscou, Vladimir Poutine pour lui porter la vision de l’Union africaine et a appelé à un dialogue entre les parties belligérantes.

L’Afrique, dira-t-il, appelle Moscou et Kiev à privilégier le dialogue et la diplomatie au lieu des canons. Un chef d’Etat dans chaque région du continent et le président en exercice de l’Union africaine se rendront très bientôt en Ukraine et en Russie « pour porter le message de paix et d’apaisement » du continent.

AP/APA