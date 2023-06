1.000 chauffeurs seront formés aux bonnes pratiques de sécurité routière

Prudence Foundation, en partenariat avec le ministère ivoirien des Transports, l’Office de la sécurité routière (OSER) et la Croix Rouge Côte d’Ivoire, lancent Prusafe Days, une initiative visant à promouvoir la sécurité routière en Côte d’Ivoire.

Sous les auspices de Prudence Foundation, le programme de formation PRU Safe Days a été lancé mercredi 07 juin 2023, au siège de la CEGCI (Patronat ivoirien). Cette initiative vise à promouvoir la sécurité routière en Côte d’Ivoire à travers la formation de 1 000 chauffeurs du transport en zone urbaine.

Ce lancement fait suite à une augmentation du nombre d’accidents. Les statistiques ressortent que près de 14.000 accidents de la route ont été enregistrés en 2021, entraînant la mort de 1.500 personnes, tandis que 23.000 autres ont été blessées.

Les données indiquent également qu’entre janvier et avril 2021, la Côte d’Ivoire a enregistré 300 accidents graves ayant entraîné la mort de plus de 200 personnes, dont 94 % ont été causés le plus souvent par une erreur humaine.

Le manque de formation des usagers de la route et de règles de sécurité routière sont les principales causes de l’insécurité routière dans le pays. Un constat similaire dans la plupart des pays africains, ce qui a poussé la Fondation Prudence à lancer en 2019 Safe Steps Sécurité Routière Afrique.

Ce programme se veut une campagne qui vise à sensibiliser les chauffeurs à la bonne conduite. Il est mené en Côte d’Ivoire depuis 2021, en partenariat avec le ministère des Transports, l’Office de la Sécurité Routière (OSER) et la Croix-Rouge.

M. Sébastien Ngameni, directeur général de Prudential Belife Insurance, a, au nom de Prudence Foundation, déclaré que cette année, ce programme prévoit la formation de 1.000 chauffeurs de VTC, de taxis communaux, de livreurs motocyclistes.

Ces conducteurs, dira-t-il, seront formés par plusieurs vagues avec des activités communautaires en partenariat avec la Croix-Rouge Côte d’Ivoire (sensibilisation d’enfants /étudiants, une caravane mobile et des passages sur des radios de proximité à Yopougon, San Pedro et Daloa) mais aussi une campagne média (TV, radios commerciales, branding digital et sur véhicules de transport). »

La formation se fera sur une période de six mois à compter du samedi 10 juin 2023 et va porter sur six thèmes liés à la sécurité routière ; notamment, le respect du piéton, la circulation à moto, l’alcool au volant, la distraction au volant, le port de la ceinture de sécurité et la limitation de vitesse.

Outre ce programme de haute importance, pour M. Dosso Sindou, secrétaire général 1 de la Police d’Abidjan, il est important que chacun s’inscrive résolument dans cette éducation routière voulue par le gouvernement ivoirien.

Il a soutenu qu’il faut éduquer, sensibiliser, mais aussi sanctionner afin que les gens prennent conscience du respect des codes de la route. Et ce, en vue d’une réduction drastique des accidents sur les routes, voire zéro accident de la circulation.

L’ambassadeur de la campagne est l’emblématique footballeur ivoirien Didier Drogba, qui apporte son soutien à la lutte contre les accidents de la route et contribue à sensibiliser le plus grand nombre de personnes à ce fléau.

« Les accidents de la route sont la première cause de mortalité en Côte d’Ivoire. Nous avons l’obligation de protéger davantage nos populations en les sensibilisant et en leur inculquant les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour sauver des vies », a-t-il déclaré.

Safe Steps a été créé et mis en œuvre par la Prudence Foundation en partenariat avec la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), le National Geographic et la FIA pour le programme de sécurité routière.

Au cœur de ses activités, Safe Steps comprend trois programmes portant sur les catastrophes naturelles, la sécurité routière et les premiers secours. Chaque programme consiste en une série de vidéos avec des messages d’intérêt public dans l’espoir de sauver des vies et de bâtir des collectivités plus résilientes.

AP/APA