L’embellie économique se confirme dans la zone UEMOA

Après une année 2022 difficile au plan international, la croissance reprend de la plus belle des manières dans les pays de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa). Selon le Gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, au premier trimestre de l’année 2023, l’activité économique a connu un taux de croissance de 5,4 % dans l’espace communautaire.

S’exprimant mercredi à l’occasion de la 2e réunion ordinaire du Comite de Politique Monétaire de la Bceao, M. Brou a annoncé que « la bonne tenue de l’activité dans l’ensemble des secteurs laisse augurer, pour l’année 2023, une croissance robuste, projetée à 6,3 % après 5,9 % en 2022 ». Poursuivant, il a indiqué que les dernières prévisions du Fonds monétaire international tablent sur une croissance mondiale à 2,8 % dans un contexte marqué par une orientation à la baisse de l’inflation.

Dans l’Uemoa, cette dernière a continué, d’après le Gouverneur Brou, à décélérer à la faveur de la hausse de la production des céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques importés. Le taux d’inflation se situait à 5,8 % sur les trois premiers mois de l’année 2023, après un taux de 7,8 % le trimestre précédent. Cette orientation, portée par les actions des Etats pour lutter contre la vie chère et celle de la Banque centrale sur la demande globale, a permis de ramener celle-ci à 4,4 %, a soutenu Jean-Claude Kassi Brou.

En avril 2023, la progression des prix à la consommation est également ressortie à 4,6 % au niveau des comptes extérieurs des États de la zone, à révélé le Gouverneur de la Bceao. « Les actions menées par la Banque centrale ont permis de contenir les pressions observées en 2022 et en début d’année 2023. Le niveau de nos réserves en avril et en mai 2023 demeure adéquat pour couvrir nos importations de biens et services sur les périodes à venir. La hausse des exportations, la mobilisation des ressources extérieures par les États ainsi que les mesures prises par la Banque centrale pour améliorer le profil et rapatriement des recettes d’exportation devraient consolider cette tendance », a-t-il assuré.

De même, a-t-il relevé, les crédits octroyés par le système bancaire pour le financement de l’économie se sont situés dans une bonne dynamique. Ils ont en effet progressé de 16,6 %, en rythme annuel, à fin mars 2023 après 14,4 % le trimestre précédent.

Partant de ces constats, l’institution monétaire a décidé de maintenir « inchangé » le principal taux directeur auquel elle prête ses ressources aux banques à 3,00 %, ainsi que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,00 %. Ces niveaux sont en vigueur depuis le 16 mars 2023.

« Au cours des mois à venir, le Comité de Politique Monétaire analysera l’évolution de l’inflation et les conditions de financement des économies et prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire de la zone », a affirmé M. Brou.

ARD/ac/APA