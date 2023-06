Africa Global Logistics va étendre son Aérohub à Abidjan

Visite de journalistes à l’aérohub de Africa Global Logistics à proximité de l’aéroport d’Abidjan

Cet aérohub, situé à proximité de l’aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans la commune de Port-Bouët, dans le Sud de la capitale économique ivoirienne, est la plus grande base logistique contractuelle d’Afrique de l’Ouest.

Lors d’une visite de journalistes, ce mardi 6 juin 2023 sur le site, en marge de Africa CEO Forum tenu les 5 et 6 juin 2023 à Abidjan, M. Thierry Retourne, le directeur de Supply Chain Afrique de Africa Global Logistics (AGL), a partagé les ambitions du groupe.

L’aérohub, bâti sur une superficie de 6.000 mètres carrés, devrait connaître une extension d’environ 5.000 mètres carrés selon M. Thierry Retourne, qui a assuré que les travaux démarreront en 2024 pour s’achever fin 2025.

AGL Côte d’Ivoire, opérateur majeur de la logistique sur le territoire, a livré le 15 avril 2023 les travaux d’extension de sa chambre froide (zone à température dirigée) dans son entrepôt de logistique contractuelle.

Ces travaux ont permis de tripler la capacité de la zone à température dirigée qui est passée de 600 m2 à 1.600 m2 afin de répondre aux exigences croissantes des clients et d’anticiper leurs besoins sur les marchés ivoirien et ouest-africain.

Cette plateforme tri-température (surgelé, froid positif, température ambiante), dont la vocation est de recevoir, stocker et distribuer des marchandises au plan local et dans la sous-région, a permis de traiter en 2022, 1.491 conteneurs EPV de marchandises, soit environ 6.096.000 colis reçus et 3.424.680 colis expédiés.

David Alliali, manager logistique contractuelle de cet aérohub, a déclaré « qu’on a énormément d’échanges avec le Ghana sur des produits alimentaires qu’on reçoit et qui correspondent à peu près à 15 à 20% des opérations du site ». En outre, dit-il, des produits sont exportés vers le Ghana par la voie routière.

« Nous exportons pour le compte de certains clients des produits vers les pays limitrophes, entre autre, le Burkina Faso », via la route, a-t-il insinué, ajoutant que « ce site joue vraiment un rôle de hub pour la sous-région», ce qui est d’ailleurs la « vocation à moyen terme » du Groupe.

A travers la Côte d’Ivoire, AGL dispose de plusieurs entrepôts, d’une surface totale de 70.000 mètres carrés, soit 10% des surfaces sur l’ensemble du continent africain. Le groupe est présent dans une trentaine de pays d’Afrique.

Grâce à une architecture technique de pointe, la nouvelle zone de froid accompagnera les clients des secteurs pharmaceutiques, de la grande distribution et de la restauration, dans leur croissance tout en maintenant les engagements en matière de gestion de la chaîne de froid.

Le Groupe accompagne également les PME et offre des services à valeurs ajoutées aux différents clients selon leurs besoins. Il envisage de faire de la Côte d’Ivoire une plateforme logistique d’envergure afin d’atteindre l’ensemble des pays du continent.

Africa Global Logistics qui opère dans les domaines de la logistique, le transport ferroviaire (Sitarial) et la manutention portuaire (Abidjan Terminal), emploie plus de 8.000 collateurs en Côte d’Ivoire à travers notamment ses agences à Abidjan, San-Pedro ; Bouaké ; Noé, Ferkessédougou et Ouangolodougou.

Opérateur multimodal (portuaire, logistique et maritime) de référence sur le continent, Africa Global Logistics fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan, grâce à son expertise développée depuis plus d’un siècle. Il compte un effectif de plus de 21.000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays.

AP/APA