Lancement de la 5e édition du Marché ivoirien de l’artisanat

Plus de 600 exposants et 100.000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous artisanal qui se déroulera autour du thème « L’artisanat, moyen d’inclusion sociale et de développement durable ».

L’édition 2023 a été officiellement lancé ce jeudi 01 juin 2023, à Abidjan, par le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, en présence de plusieurs acteurs du secteur.

Cette rencontre se déroulera du 07 au 11 novembre 2023, au Parc des Expositions d’Abidjan. Depuis sa création en 2014, le MIVA, devenu un rendez-vous incontournable pour le secteur de l’artisanat en Côte d’Ivoire, se veut une plateforme de promotion de la créativité des artisans.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a fait savoir que, cette année, l’accent sur sera mis l’inclusion sociale, le rôle de l’artisanat dans la création d’emplois, I ‘autonomisation des femmes, la valorisation des personnes en situation de handicap et l’intégration socioprofessionnelle des jeunes.

Plus de 600 exposants et 100 000 visiteurs sont attendus du 07 au 11 novembre 2023 à ce rendez-vous artisanal, où sont conviés les lauréats distingués issus de foires et salons d’ailleurs, des acheteurs professionnels, des experts en artisanat, ainsi que les Commissaires généraux des foires.

Selon Sylvert Yao Konan, Commissaire général du MIVA, ce marché se distingue des autres foires et salons par la célébration des lauréats. Il vise à valoriser les ressources locales à travers une plateforme de rencontres et d’échanges des meilleurs artisans d’Afrique et d’ailleurs.

Le MIVA 2023 se déroulera autour des expositions des produits artisanaux, des ateliers de démonstration, des animations culturelles et artistiques, ainsi que des conférences et panels, des rencontres B to B, des journées dédiées. Une soirée de Gala est également prévue.

L’événement offre des espaces dédiés à la formation et au renforcement des capacités des artisans. Des sessions de formation et des échanges d’expériences seront organisés pour favoriser I ’amélioration des compétences et la modernisation des techniques artisanales.

Pour le ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, la 5e édition du MIVA représente une source importante de richesse et regorge d’un potentiel énorme en termes de bassin d’emplois et d’opportunités pour les jeunes et les femmes.

Ce secteur, fera-t-il observer, est un catalyseur de la transformation structurelle de l’économie et à fort potentiel de croissance, pouvant hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030, conformément à la vision du chef de l’Etat.

Et d’ajouter que le MIVA offre l’occasion de découvrir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles cultures. Il constitue, en outre, une belle vitrine pour les produits Made in Côte d’Ivoire en général et en particulier pour les produits artisanaux.

Ce marché vise à célébrer des champions nationaux et d’ailleurs, à travers des expositions de produits artisanaux, des partages d’expériences et des réflexions sur l’avenir de ce secteur. Il contribue aussi à renforcer les liens économiques et diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et les autres pays participants.

Au regard des opportunités offertes par cet événement, le ministre a exhorté les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire à mobiliser les opérateurs économiques et les hommes d’affaires issus de leurs pays à participer massivement à cet évènement.

Souleymane Diarrassouba, a exhorté tous les acteurs de l’écosystème de l’artisanat, les partenaires techniques et financiers ainsi que l’ensemble des populations à s’approprier cette plateforme qui valorise les talents des artisans et promeut les produits locaux.

Par ailleurs, le ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, a encouragé les jeunes à s’intéresser aux métiers de l’artisanat afin de se familiariser tôt avec l’entrepreneuriat, facteur d’autonomisation et d’épanouissement.

« Votre créativité et votre savoir-faire vous confèrent des compétences réelles, nécessaires à votre développement personnel qui garantit votre participation effective à l’inclusion sociale et à la prospérité de notre pays », a-t-il lancé.

Au cours de cette cérémonie de lancement, il a été dévoilé la nouvelle identité visuelle du MIVA. Le secteur de l’artisanat représente plus de 40 % du tissu économique de la Côte d’Ivoire et comprend huit branches d’activités, 40 corps de métiers et 245 métiers couvrant les domaines de l’extraction, de la production, de la transformation et des prestations de services.

AP/APA