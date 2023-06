Examens scolaires : la ministre ivoirienne de l’Education met en garde contre la tricherie

La ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé ce mercredi 31 mai 2023, au lancement des examens à grand tirage de la session 2023, à Abidjan.

« Ces évaluations qui déterminent l’avenir de nos enfants doivent se dérouler dans un environnement de transparence et d’équité », a déclaré Mariatou Koné, devant le corps enseignant, à la salle de conférence de la Direction des examens et concours (DECO).

La ministre a dit que ces évaluations certificatives de fin d’année, qui constituent un véritable baromètre, révèlent les faiblesses du système éducatif dans son ensemble et permettent de prendre des mesures idoines pour optimiser la qualité des ressources humaines et de son apprentissage.

Pour elle, « ce n’est pas une lutte dévolue uniquement à la DECO et encore moins au ministre de l’Education nationale, mais c’est un combat de tous : examinateurs, parents d’élèves, les candidats et les partenaires à l’organisation.

La directrice de la DECO, Mme Mariam Nimaga Dosso, a fait savoir le calendrier des épreuves écrites des examens du CEPE, du BEPC couplé au test d’orientation en classe de seconde et du Baccalauréat, lors de son intervention.

Les candidats inscrits pour le CEPE sont estimés à 654.531 soit 321.65 filles et 332.666 garçons, alors que le BEPC enregistre 577.618 candidats dont 288.109 filles et 289.509 garçons. Concernant le test d’entrée en seconde, l’on a 10.181 candidats soit 4.427 filles et 5.754 garçons.

Au niveau du baccalauréat, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation annonce 146.905 candidats au total, soit 164.830 filles et 182.075 garçons. Le total cumulé des candidats aux examens du CEPE, du BEPC et du BAC est de 1.589.235.

Mme Mariam Nimaga Dosso a indiqué que les épreuves écrites du CEPE se déroulent le 5 juin 2023 et les résultats attendus le 20 juin 2023. Le test écrit du BEPC couplé au test d’orientation est fixé du 12 au 16 juin 2023 et la proclamation est prévue pour le 5 juillet 2023.

Les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat qui boucle la série des examens scolaires à grand tirage sont prévues du 3 au 7 juillet 2023 et les résultats attendus le 24 juillet 2023, soit trois semaines après la phase des compositions.

Selon les statistiques de la DECO, « 80% des cas de fraudes sont localisés dans le District d’Abidjan ». En 2020, il a été enregistré au plan national 16.180 cas de fraudes au Baccalauréat, contre 10.494 en 2021 et 4.152 cas de fraudes en 2022.

Concernant la fraude au BEPC, la tendance est inverse par rapport au BAC. Les chiffres sont passés de 248 cas de fraudes en 2020 à 865 en 2021 et 1.840 en 2022, mentionnent les données de la Direction des examens et concours.

Trois cent trente-un (331) acteurs ont été sanctionnés en 2022, dont 246 dans les établissements privés et 85 dans le public contre 309 sanctions infligées en 2021 notamment 233 dans le privé et 76 dans le public. Pour l’année 2020, ce sont 605 acteurs qui ont été sanctionnés, dont 514 dans le privé et 91 dans le public.

