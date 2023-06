Cacao durable : la Côte d’Ivoire élabore un Guide d’opérationnalité de la norme africaine

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire s’engage pour une cacao culture durable.

Le Conseil du café-cacao, organe de régulation de la filière, avec l’appui technique de CODINORM a initié plusieurs travaux visant à élaborer le Guide d’opérationnalité pour la mise en œuvre de la Norme Africaine pour le Cacao Durable en Côte d’Ivoire.

Cette action s’inscrit dans une démarche inclusive et participative des experts et de tous les acteurs de la filière Cacao. Dans cet élan, le Conseil et ses partenaires étaient en brainstorming au cours d’un atelier tenu du 24 au 25 mai 2023 à Abidjan-Plateau.

La rencontre portait sur la validation du Guide d’opérationnalité de la norme africaine pour le cacao durable et des documents associés. La filière cacao est stratégique pour l’économie de la Côte d’Ivoire, qui s’attèle à mettre en œuvre les normes afférentes.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie commune pour la commercialisation de cacao, la Côte d’ivoire et le Ghana ont signé à travers le Conseil du café-cacao (CCC) et le Ghana Cocoa Board, en mars 2019, une déclaration commune à travers laquelle les deux pays s’engagent à s’approprier la norme ISO 34101-4 sur le cacao durable et traçable.

L’objectif est de mettre en place un dispositif national permettant d’assurer la production du cacao durable et traçable pour garantir la compétitivité sur les marchés internationaux et satisfaire aux exigences des consommateurs.

Suite à cette déclaration, les deux organes chargés de réguler la filière café-cacao dans leurs pays respectifs, ont à l’initiative des deux présidents de la République de Côte d’Ivoire et du Ghana élaboré et publié le 15 juin 2021, sous les auspices de l’ARSO/THC, les normes africaines de la série ARS 1000 pour le cacao durable.

Ces normes visent à promouvoir et à garantir un cadre permettant de produire des fèves de cacao durable et traçable, fondée sur le principe de l’amélioration continue. De façon spécifique, il s’agit de promouvoir, structurer et soutenir efficacement les producteurs et leurs entités reconnues.

Elles visent également à améliorer le revenu des producteurs et la résilience de leurs moyens de production, à traiter les questions de la qualité et de la traçabilité, à traiter les questions sociales, surtout celle relative aux pires formes de travail des enfants ainsi que les questions environnementales, notamment celles liées à la déforestation et au changement climatique.

Sur cette base, la Côte d’Ivoire en ce qui la concerne a adopté en juin 2022 un décret réglementant la mise en œuvre de la norme Africaine ARS 1000-cacao durable, conformément aux recommandations de la session du Comité Technique d’harmonisation de l’ARSO qui s’est déroulé à Nairobi, au Kenya, sur l’adoption de la Norme.

Après l’adoption de cette norme africaine, il revenait à chaque pays membre de l’Organisation Régionale Africaine de Normalisation d’élaborer un guide d’opérationnalité, spécifique à chaque pays, à l’effet de mettre en œuvre les normes de la série ARS 1000.

Selon les dispositions de ce décret qui indique un délai de 24 mois pour la mise en conformité avec les normes de la série ARS 1000, le Conseil du café-cacao avec l’appui technique de CODINORM (Côte d’Ivoire Normalisation) a initié plusieurs travaux visant à élaborer le Guide d’opérationnalité pour la mise en œuvre de la Norme Africaine pour le Cacao Durable en Côte d’Ivoire, et ce, dans une démarche inclusive et participative des experts et de tous les acteurs de la filière cacao.

Dans cette optique que le comité Miroir National Cacao s’est réuni à Abidjan pour valider après examen des propositions, la dernière version du guide d’opérationnalité de la norme ARS 1000-Cacao durable et documents associés.

Le président dudit Comité, Dr Koffi N’Goran a félicité les différents acteurs, pour leurs engagements et contributions au cours des travaux préparatoires avant de souligner l’importance de leur implication dans cette mission.

« Les travaux de cet atelier qui ont pour but de sortir la dernière version de ce guide d’opérationnalité permettront à la filière café-cacao de se doter d’un instrument pertinent adapté traduisant les spécificités applicables à la Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ARS 1000 pour le cacao durable. » a-t-il insisté.

Le Comité Miroir National Cacao durable est composé des représentants du Conseil du Café-Cacao, de la Primature, des structures techniques partenaires, du Conseil national de sécurité (CNS), les producteurs et coopératives, les cabinets d’expertise et industriels de la filière Café-Cacao.

La prochaine étape sera de mettre en œuvre la phase pilote afin de tester le dispositif du guide d’opérationnalité en vue de son implémentation à l’échelle nationale.

AP/APA