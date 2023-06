Vers la dématérialisation du processus de délivrance des permis de construire

Une concertation entre les acteurs des secteurs du public et du privé est prévue du 31 mai au 2 juin 2023 à Grand-Bassam, station balnéaire située à 40 Km au Sud-est d’Abidjan.

Cette rencontre qui se déroulera sous forme d’atelier, est organisée par le Projet des chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET) et le ministère de la Construction, du logement et de l’urbanisme (MCLU).

Elle vise à impliquer les différents acteurs intervenant dans le processus de délivrance du permis de construire. L’objectif étant de concevoir une « stratégie nationale d’appropriation et de vulgarisation » d’un Système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire (SIGUPC).

Selon le PCCET, il s’agit d’un atelier de réflexion pour la mise en place d’un Système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire (SIGUPC). Il intervient un mois après un atelier organisé pour poser les jalons du déploiement de l’Identifiant unique du foncier de Côte d’Ivoire (IDUFCI).

Le Système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire devrait permettre de moderniser le secteur du foncier en Côte d’Ivoire, notamment à travers la dématérialisation et la rationalisation du processus de délivrance des permis de construire.

