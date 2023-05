Eclairage de l’Etat ivoirien sur les dépenses des 17 milliards Fcfa du Fonds Covid-19

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement durable, Kobenan Kouassi Adjoumani, explique les conditions d’octroi du fonds et fait l’état des lieux des montants distribués aux acteurs de la filière.

Au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 25 mai 2023, au siège du Conseil café-cacao, l’organe de régulation, le ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani a apporté des éclairages sur les dépenses des 17 milliards Fcfa du Fonds Covid-19 destiné aux acteurs de la filière.

Selon Adjoumani Kouassi, à la date du 31 mars 2023, le montant de 4.525.000.000 de francs CFA a été payé pour 21 sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café-cacao ayant produit des justificatifs relatifs à la perte subie pendant la Covid-19.

« Les dépenses engagées à la date du 31 mars 2023 s’élèvent à 15.588.000.000 Fcfa soit un taux d’exécution des activités programmées de 91,70% », a-t-il précisé, ajoutant que le montant total des ressources restantes sur le fonds Covid-19 est de 1.411.500.035 Fcfa.

A ce jour, dira-t-il, les 95 organisations professionnelles agricoles de la filière ont participé à tout le processus de gestion de ce fonds. Mais, « seul M. Seydou Kiebré, président de la Centrale syndicale agricole de Côte d’Ivoire, dénommée Centrale agricole, s’agite et revendique 6 milliards Fcfa comme reliquat ».

Il soulèvera un fait remarquable, notant que la Centrale syndicale du M. Kiebré, a été créée le 08 juillet 2022, alors que la décision du gouvernement ivoirien d’apporter un soutien de 17 milliards CFA à l’ensemble des acteurs de la filière café-cacao impactées par la pandémie de Covid-19, date du début du premier semestre 2021.

Dans le cadre de l’appui en numéraire aux coopératives de café-cacao, l’Etat ivoirien a défini des critères, à savoir être une coopérative exerçant dans la filière, avoir un agrément d’exercice en cours de validité, avoir été en activité sur les trois dernières campagnes et avoir produit au moins 5 tonnes de cacao.

A la date du 31 mars 2023, le rapport du Conseil du café-cacao révèle que 2.440 sociétés coopératives remplissant les critères ont reçu chacune 2 000 000 FCFA, soit 4 880 000 000 F CFA. En outre, 865 sociétés coopératives ayant effectué des transactions entre les opérateurs ont reçu chacune 500 000 FCFA.

Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil café-cacao, a indiqué avoir reçu des dirigeants de centrales syndicales qui ont « produit une liste de près de 500 coopératives, dont la plupart d’entre elles n’étaient pas connues au Conseil café-cacao ».

« Il y a des coopératives qui ont été créées dès qu’on a annoncé qu’on devrait avoir l’argent dans la filière. Ce sont des coopératives qui ont été créées pour venir chercher de l’argent, et non des coopératives qui travaillent », a-t-il martelé.

Sur les 17 milliards Fcfa affectés ă la filière café-cacao, 12 milliards de francs CFA devraient être octroyés aux producteurs de café et de cacao ainsi que les coopératives et 5 milliards de francs CFA aux sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et de cacao.

Le secteur café-cacao, en Côte d’Ivoire, participe à hauteur de 14% du Produit intérieur brut national. Le pays est le premier producteur mondial de fèves de cacao avec 2 millions de tonnes et assure 40% de l’offre internationale.

