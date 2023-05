La 2e édition du Salon de l’insertion professionnelle prévue le 3 juin

Cet espace vise à offrir à la gente féminine âgée de 18 à 35 ans et diplômée avec un BAC +2 minimum, des opportunités de formation et d’emploi.

Au cours d’une conférence de presse, ce mardi 23 mai 2023, Mme Aïssata Sidibé N’Dia, directrice d’Afrique Femme et promotrice de l’évènement, a indiqué que cette formation se veut un tremplin pour ces jeunes femmes en quête d’emploi ou de reconversion professionnelle.

Lancé le 17 avril 2023 avec un appel à candidature, le salon de l’insertion professionnelle a sélectionné 30 jeunes femmes pour des formations sur la relation client avec à la clé des stages en entreprise, a-t-elle mentionné.

Pour elle, la qualité du service est primordiale en entreprise au regard de la concurrence, ce qui explique le fait que la formation sur la gestion de la relation client ait été reconduite à cette deuxième édition du Salon de l’insertion professionnelle.

L’innovation pour cette deuxième édition est l’accompagnement technique et l’aide via un mentor, qui seront offerts à ces entrepreneures à l’issue de ce salon. Pour les jeunes entrepreneures ayant notamment des micro-entreprises, il s’agira, selon Mme N’Dia, de les « encourager à aller dans le sens de l’entrepreneuriat ».

Cette assistance devrait permettre de développer leurs projets professionnels en les mettant en contact avec des experts et des mentors. Cette nouvelle dimension de l’événement s’inscrit dans la volonté de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et la créativité chez les jeunes femmes.

Ce projet à l’endroit de la gente féminine est une initiative visant à lutter contre le chômage des jeunes femmes diplômées en favorisant leur insertion professionnelle. Dès ce mercredi 24 mai 2023, commencent les entretiens avec les candidats : 30 seront retenus sur 700 dossiers réceptionnés.

A la suite de la formation sur la relation client, se tiendra le salon le 3 juin 2023 avec des ateliers ouverts aux jeunes qui n’ont pas été retenus. Il est prévu plusieurs panels dont la rédaction du CV et une lettre de motivation, comment se préparer à un entretien d’embauche et la gestion de ses revenus.

Retenue à la première édition pour la formation, Kramo Makissi, aujourd’hui chargée du partenariat à Africa Radio, déclare que « cette initiative nous a beaucoup apporté. On a su certains codes en entreprise et comment ça marche dans le monde du travail ».

« L’Agence Emploi-Jeunes a, chaque semaine, entre 500 et 1000 offres d’emploi, mais ma petite déception est que la plupart des jeunes qui postulent ne répondent pas au rendez-vous d’entretien », avait relevé à la 1ère édition Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

« Les quelques-uns qui répondent aussi n’ont pas la conduite qu’il faut (telle qu’écrire un CV par exemple) et beaucoup d’entreprises nous interpellent », a fait observer le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, M. Mamadou Touré.

Aïssata Sidibé N’Dia est également la présidente de l’ONG Yelenba Women in Action. Afrique Femme et cette organisation s’engagent encore cette année à poursuivre leur collaboration pour soutenir les femmes dans leur parcours professionnel.

Afin de rester focalisée et de pouvoir entreprendre des actions concrètes à fort impact, l’ONG travaille essentiellement sur trois axes sur l’étendue du territoire : coaching et mentoring, accompagnement pour l’autonomisation de la femme et sensibilisation des jeunes filles.

La première édition du Salon de l’insertion professionnelle s’est tenue le 02 juillet 2022 à Abidjan.

