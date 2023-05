Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition), Soumaila Bredoumy, a dénoncé ce lundi 22 mai 2023 la radiation de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, de la liste électorale provisoire.

« Notre pays est à nouveau dans une autre phase de stress et d’inquiétude, au regard des signes qui nous sont présentés, dont l’exclusion de l’ancien chef de l’Etat sur la liste électorale », a déclaré Soumaila Bredoumy, lors d’une conférence de presse.

Pour le porte-parole du Pdci, Soumaila Bredoumy, « cette situation doit être rétablie rapidement pendant la phase des contentieux » et des réclamations qui s’ouvre du 1er au 10 juin 2023. Les partis sont appelés à déposer leurs plaintes auprès de la Commission électorale indépendante (CEI).

Soumaila Bredoumy a ensuite martelé que les élections à venir, notamment les municipales et les régionales prévues le 2 septembre 2023 et « conduites par la CEI actuelle est une opération truffée de tricheries ».

« On est dans un contexte difficile et fragile (et) au moment où on est en train de construire des maisons de réfugiés dans (le nord de) notre pays, on ne sait pas qui ils sont et on ne doit pas ouvrir la porte à d’autres risques », a-t-il dit.

« Les djihadistes s’installent en complicité avec les populations locales, (alors) si vous frustrez les gens jusqu’au bout à un moment donné, ils n’auront d’autres choix que de vous abandonner », a prévenu M. Bredoumy Soumaila.

Il a affirmé qu’ « on n’a pas intérêt dans le contexte actuel à mettre de l’huile sur le feu. (Car) notre paix est suffisamment fragile », tout en rappelant que le dialogue politique a demandé que le président Gbagbo et les autres personnes condamnées soient amnistiées.

Le Pdci est « contre les injustices », a asséné M. Bredoumy Soumaila qui a rappelé que « c’est (l’ancien président) Gbagbo qui a pris un décret permettant à Alassane Ouattara d’être candidat en 2010 à la suite d’un accord politique ».

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a dénoncé samedi la radiation de son leader du listing électoral provisoire, jugeant cela d’ « inacceptable » et d’une « provocation de trop ». M. Gbagbo est depuis 2020 sous le coup d’une condamnation de 20 ans de prison pour « braquage » de la Bceao perpétré lors de la crise post-électorale de 2010-2011.

AP/APA