Le PDCI, parti de Bédié, craint une hausse du «coût de l’énergie à 20%»

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition) redoute que le relèvement du tarif de l’électricité engendre une inflation généralisée.

« Dans quelques jours, ils vont augmenter le coût de l’énergie à 20%, dans quelques jours. Je voudrais défier toute personne (…). On a déjà dit aux entreprises d’envoyer l’impact » sur leurs structures, a déclaré Soumaila Bredoumy, porte-parole du Pdci, lors d’une conférence de presse à Abidjan.

Il a fait savoir que « c’est déjà décidé. Or qui dit augmentation du coût de l’énergie, dit impact sur toutes les activités socio-économiques qui vont venir se greffer sur la cherté de la vie », déplorant cette « conséquence (de la gestion) de la dette ».

Selon le PDCI, avec une mobilisation de recettes de 6 132,1 milliards Fcfa en 2022 et un service de la dette de 3.179 milliards Fcfa, l’Etat de Côte d’Ivoire pourrait atteindre à ce rythme une dette de près de 30.000 Fcfa en 2025, soit à peu près 55% du PIB. Le parti a dénoncé mi-février une dette publique de 23.000 Fcfa.

« Notre dette est tellement inquiétante que le FMI est venu nous mettre sous ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de nos dettes et la transformation économique de notre pays », a-t-il poursuivi, estimant qu’on est revenu au point de départ » après que le pays ait bénéficié de l’Initiative PPTE.

Le porte-parole du Pdci, Soumaila Bredoumy a laissé entendre que « tout le monde sait que le FMI (Fonds monétaire international) ne fait pas ses prêts sans conditions (mais) les premières conditions, on ne nous les dit pas ».

« Quand on prend l’argent des concitoyens comme crédit, il n’y a pas de problème, mais quand on prend l’argent de l’extérieur, vous êtes conditionnés », a-t-il fait observer, ironisant que la dette est semblable à une « corde au cou ».

Après un ralentissement de sa croissance à 2% en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, l’économie ivoirienne a rebondi avec un taux de 7,1% en 2021 avant de s’établir à 6,8% en 2022. Sur la période 2023-2025, le FMI prévoit « une croissance de 6,4 % en moyenne » pour la Côte d’Ivoire.

AP/APA