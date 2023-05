Des élèves sensibilisés à l’usage du numérique en milieu rural 

La première étape de la Journée digitale en milieu rural (Jdmir) s’est déroulée le 12 mai 2023 à Bouaflé, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, avec la participation de 600 élèves de la commune et des localités environnantes.

Cette journée a enregistré la présence du ministre ivoirien de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la lutte contre la Corruption, Epiphane Zoro Bi Ballo, ainsi que de plusieurs personnalités exerçant dans l’univers numérique dont Jil-Alexandre N’Dia, co-fondateur d’Abidjan.net et Ismahill Diaby, directeur général Afrique de l’Ouest et Centrale de Visa.

Tous, ont partagé leurs expériences et leurs perspectives sur l’impact du numérique en milieu rural, au cours de séances interactives en lieu et place d’approche conventionnelle basée sur les présentations.

A travers une campagne qui sillonnera différentes localités du pays, la Chambre de commerce américaine (Amcham) et le cabinet Marabu veulent promouvoir l’inclusion numérique et la transformation digitale partout en Côte d’Ivoire.

« Nous sommes très satisfaits du déroulement du lancement de la Journée digitale en milieu rural », a déclaré M. Houssène Ben Souda, le président de la Commission digitale de la Chambre de commerce américaine en Côte d’Ivoire.

Il partagera que « le format interactif a vraiment permis d’établir une connexion entre les élèves et les experts du numérique, et nous sommes convaincus que les échanges qui ont eu lieu auront un impact durable sur la perception et l’engagement des élèves envers le numérique ».

Au regard de la réussite de cette première étape, dédiée aux élèves, l’Amcham et le Cabinet Marabu ont décidé d’étendre la cible aux jeunes universitaires. La JDMIR s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’AMCHAM pour promouvoir l’inclusion du numérique et la transformation digitale en Côte d’Ivoire.

La ville de Bouaké, la métropole du centre ivoirien, a été retenue pour la prochaine étape, fort de son potentiel industriel et économique. Ce sera encore une occasion de sensibiliser les jeunes sur les opportunités offertes par le digital, en termes d’étude et d’emploi.

AP/APA