Keto Kayemba élue à Abidjan présidente de la Fédération africaine des experts-comptables

L’Ougandaise, Keto Nyapendi Kayemba, a été élue le 14 mai 2023, à Abidjan, au cours d’une Assemblée générale de la Fédération africaine des experts-comptables (PAFA), tenue en marge du 7ème Congrès africain des comptables (ACOA 2023).

« Ce congrès a été une opportunité pour les experts-comptables africains de montrer leur importance. C’est à travers nos compétences que nous pourrons hisser haut la barre de l’expertise comptable en Afrique. Il nous suffira juste de maintenir une volonté commune d’excellence », a dit Mme Keto Kayemba.

La nouvelle présidente de la Fédération africaine des experts-comptables, Mme Keto Nyapendi Kayemba de l’ICPAU Ouganda (Institute of certified public accountants of Uganda), succède à M. Cosme Goundete de l’OECCA Bénin (Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin).

Yannick Olivier, le président des Commissaires aux comptes français, a déclaré que « l’Afrique est en avance et peut aujourd’hui porter des sujets novateurs », ajoutant que « ce n’est plus seulement l’économie africaine qui a besoin des experts-comptables africains, mais la planète entière ».

Pour lui, au regard de ces assises, « les experts-comptables africains doivent être vus comme des interlocuteurs privilégiés de l’écosystème économique et financier africain pour l’accompagner dans la transformation digitale qui va être majeure pour consommer complètement le fonctionnement des économies ».

« La 7ème édition du congrès panafricain des professionnels comptables est une source de fierté pour l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire », s’est félicité le ministre ivoirien de l’Economie et des finances, M. Adama Coulibaly à la cérémonie de clôture.

Le président de l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire, Koné Drissa, a traduit sa gratitude à ses confrères et à ses pairs pour leur soutien constant. Ce qui lui a permis d’assumer des hautes fonctions tant au plan national qu’au sein des organismes régionaux et africains de la comptabilité.

Avec des taux de croissance annuelle dépassant parfois les 5%, la plupart des pays africains ont connu une croissance économique soutenue au cours des 15 dernières années. Ceci a fait souffler un vent d’optimisme sur les perspectives de voir, enfin, le continent tourner le dos à la pauvreté et au sous-développement.

Cependant, le contexte économique général connaît actuellement un tournant moins favorable, avec une croissance à la baisse, notamment dans les pays exportateurs de pétrole et de minéraux. Dans l’ensemble, la croissance générale devrait se poursuivre mais à un rythme plus modeste.

Le secteur informel est une composante essentielle de la plupart des économies subsahariennes, où sa contribution au Produit intérieur brut (PIB) s’échelonne entre 25% et 65% et où il représente entre 30% et 90% de l’emploi non agricole.

L’édition 2023 qui s’est déroulée du 15 au 18 mai 2023 autour de la transformation structurelle des économies africaines, a mobilisé plus de 1.500 délégués venus de plus de 50 pays, et de tous les cinq continents, honorer le 7ème Congrès panafricain des professionnels au bord de la lagune Ebrié.

