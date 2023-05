Le Patronat ivoirien lance la 11e édition de CGECI Academy autour de la compétitivité

Pour cette année 2023, la CGECI Academy veut porter la réflexion avec l’ensemble des acteurs de l’économie et du monde des affaires autour du thème : « Croissance durable des entreprises en Afrique : Cap sur la Compétitivité ».

L’évènement prévu se tenir les 26 et 27 octobre 2023, devrait permettre de mettre en évidence le contexte particulièrement difficile pour les entreprises africaines dans un environnement marqué ces dernières années par des mutations constantes liées aux chocs géopolitiques.

Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis pour conquérir et conserver des parts de marché, dans un espace mondial en pleine mutation. Les récents chocs externes tels que la pandémie à Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ont obligé les entreprises à opérer des changements majeurs dans leur stratégie et leur fonctionnement.

L’enjeu de la compétitivité devient de plus en plus crucial, notamment pour le secteur privé ivoirien, et plus généralement africain. Pour le président de la CGECI (Patronat ivoirien), Ahmed Cissé, il est important dans ces circonstances de travailler plus efficacement, de produire, de vendre et de consommer différemment.

Il s’agit, a-t-il dit, d’être capable de faire évoluer les entreprises africaines pour assurer leur pérennité. Ahmed Cissé a ensuite exhorté le secteur privé africain à aborder les changements et demandé aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés.

« Notre souhait est de mobiliser encore une fois, le secteur privé ivoirien et africain, les institutions nationales et internationales, ainsi que les pouvoirs publics afin de faire un état des lieux de la situation de la compétitivité des entreprises », a-t-il fait savoir.

Cela, poursuivra-t-il, devrait permettre de contribuer significativement au renforcement de cette compétitivité, de présenter l’état des lieux en matière de compétitivité des entreprises et les actions du gouvernement pour l’amélioration de la compétitivité dans les secteurs clés tels que l’industrie.

Pour lui, la transformation structurelle de l’économie ivoirienne envisagée dans le Plan national de développement, la création d’emplois décents pour les jeunes, l’émergence des champions nationaux et une croissance inclusive, ne se feront qu’au prix d’une compétitivité effective des entreprises locales.

Outre le discours du président de la CGECI, la cérémonie de lancement, qui a eu lieu à la Maison de l’entreprise au Plateau, a été marquée par un autre temps fort, à savoir le panel, animé par des membres de la CGECI, un dirigeant d’entreprise publique et un représentant du système des Nations Unies.

Le représentant de l’ONUDI en Côte d’Ivoire, M. Tidiane Boye, a suggéré qu’il soit élaboré cette année, « une feuille de route » sur la compétitivité à l’issue des travaux et, à partir de benchmarks, aux fins de voir comment amener les entreprises à hisser leurs standards.

Ce rendez-vous annuel permettra, par ailleurs, de présenter les enjeux de la compétitivité pour les entreprises, notamment les PME, et de proposer des pistes de réflexion autour de la problématique du coût des facteurs et de la qualité des ressources, en particulier de l’énergie, de la connectivité ou encore du développement du capital humain.

Soro Nagolo, le président de la Commission environnement des Affaires de la CGECI, a soulevé la notion de productivité. Il a fait observer que la Côte d’Ivoire a un fort potentiel agricole, mais à un « niveau de productivité très bas », tout en insistant sur l’accès à des intrants de qualité.

Cette nouvelle édition de CGECI Academy intervient après celle organisée en 2022, où plus de 27 délégations de patronats en provenance de pays membres de la Francophonie s’étaient réunis à Abidjan, afin d’identifier les partenariats à mettre en œuvre pour profiter pleinement des nouvelles opportunités d’affaires.

L’édition précédente, tenue en 2022, a accueilli plus de 1.500 participants, dont 400 internationaux. La CGECI Academy 2022, organisée les 27 et 28 octobre, a eu pour thème « Quels partenariats pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ? ».

AP/APA