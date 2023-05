Plus de 50.000 visiteurs attendus à le 2e édition de la Foire Made in Côte d’Ivoire   

Le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé ce lundi 15 mai 2023 au lancement officiel de la 2e édition de la Foire Made in Côte d’Ivoire (FOMCI).

Selon le ministre Souleymane Diarrassouba, la FOMCI vise, de manière spécifique, à promouvoir l’innovation et la qualité des produits Made in Côte d’Ivoire, à créer un cadre de promotion de l’excellence en matière d’inventions ivoiriennes.

Cette foire qui se tiendra du 22 au 26 novembre 2023 au Parc des expositions d’Abidjan, vise également à conquérir les acheteurs professionnels des cinq continents et à favoriser la conclusion de contrats d’affaires, de partenariat et de commande de produits fabriqués en Côte d’Ivoire.

La Foire du « Made in Côte d’Ivoire » est conçue pour servir de plateforme d’exposition des produits et services proposés par les entreprises industrielles, financières, technologiques, artisanales et commerciales implantées en Côte d’Ivoire, a-t-il ajouté.

L’Etat de Côte d’Ivoire ambitionne de donner aux entreprises et aux jeunes entrepreneurs une plus grande visibilité et de contribuer à mieux les faire connaître et apprécier par les populations vivant en Côte d’Ivoire et partout ailleurs dans le monde.

Les investissements dans le secteur privé sont passés de 1 091 milliards de FCFA (8,9% du produit intérieur brut) en 2010 à 7 248 milliards de FCFA (16,6% du PIB) en 2022, soit une hausse globale de 564,3%, a fait savoir le ministre du Commerce.

La valeur ajoutée de l’industrie manufacturière, quant à elle, s’est accélérée entre 2010 et 2022 à un rythme global de 205,2%, en passant de 1 551 milliards de FCFA en 2010 à 4 733 milliards de FCFA en 2022, avec la production de biens aux standards internationaux, a-t-il renchéri.

La production manufacturière, aujourd’hui, permet de satisfaire les besoins de la classe moyenne émergente estimée à 30% et d’exporter vers le reste du monde des produits manufacturiers représentant 8,8% des exportations totales de la Côte d’Ivoire en 2020, selon les statistiques du World development indicators de la Banque mondiale.

Les importations de produits industriels (hors énergie et produits pétroliers) restent encore élevées et en augmentation (55,7% des importations totales en 2019 à 57,1% en 2020), a souligné le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME.

Pour lui, « il est donc important pour la Côte d’Ivoire de renforcer la participation du secteur privé, dont la contribution au financement du PND 2021-2025 est estimée à 75% (soit 67,5 milliards d’euros) aux activités de recherche, de développement et d’innovation.

Cela, dira-t-il, devrait permettre d’accélérer la compétitivité des entreprises qui, se présente comme la meilleure défense des produits « Made in Côte d’Ivoire », et profiter des opportunités qu’offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui compte 1,3 milliard de consommateurs.

Le commissaire général de la foire, Aimé Koizan, a indiqué que plus de 50.000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous, où il y aura des expositions découvertes, des expositions ventes de produits Made in Côte d’Ivoire, des échanges B to B et des panels.

Dr Bah Koné, présidente du Comité scientifique de la FOMCI, a mentionné qu’il y aura des panels, des rencontres B to B et B to G. Il est aussi prévu des échanges entre les producteurs et les consommateurs pour mieux comprendre l’origine et la qualité des produits locaux.

Cette plate-forme créera un environnement de partage et d’apprentissage pour les visiteurs qui auront droit à des questions. Elle partagera, par ailleurs, que les producteurs pourront cerner la nature des besoins des consommateurs.

La Côte d’Ivoire dispose d’un Plan national de développement (PND, 2021-2025) d’un montant de 90 milliards d’euros (59 000 milliards de FCFA) consacré à l’accélération de la transformation structurelle de l’économie ivoirienne par l’industrialisation et le développement des grappes industrielles.

L’édition 2023 a pour thème « La qualité Made in Côte d’Ivoire, opportunités d’affaires et facteur de croissance inclusive ». La première édition de la Foire Made in Côte d’Ivoire a eu lieu du 30 août au 09 septembre 2018 autour du thème « La commercialisation des produits Made in Côte d’Ivoire : enjeux et défis ».

AP/APA