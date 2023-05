Ouverture à Abidjan du 7e Congrès africain des comptables

Le 7e Congrès des comptables africains (Acoa 2023) a ouvert ses portes le lundi 15 mai 2023 sur les berges de la lagune Ebrié, en présence du Premier ministre Patrick Achi et de quelques membres du gouvernement.

Le chef du gouvernement, Patrick Achi qui a présidé cette cérémonie placée sous le patronage du vice-président de la République, Meyliet Tiémoko Koné, s’est dit heureux qu’elle se tienne à Abidjan et pour la toute première fois dans un pays francophone d’Afrique.

Il a salué la pertinence du thème « Transformation structurelle et croissance des économies africaines » qui, selon lui, paraît adéquat au vu des potentialités des économies africaines, mais également des défis qu’elles doivent affronter.

« Je suis heureux d’être avec vous ce matin, avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la profession, pour ouvrir ce septième congrès qui mobilise les grandes figures de votre métier », a-t-il fait savoir. Il poursuivra en disant que les experts-comptables ont un rôle fondamental à jouer, « mais en se posant encore plus dans les années à venir comme des vigies et guides d’une Afrique qui entreprend, se développe et gagne ».

Cette vision, dira-t-il, se retrouve en un continent africain qui conquiert des marchés, produit de la richesse et la redistribue aux populations. C’est pourquoi il citera des instruments comme la Zlecaf, l’Ohada, comme des moteurs de ce développement économique.

« Aujourd’hui et plus encore demain, l’expert-comptable est l’un des pivots qui joue un rôle de contrôle et de conseil pour le développement des entreprises et de l’économie », a insisté le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi.

Au regard des sujets qui seront débattus lors de ce congrès, dont la résilience des économies africaines post Covid-19, la digitalisation des administrations publiques, le premier ministre a marqué son espoir de voir déboucher des résultats concrets pour l’amélioration de l’économie du continent.

« Votre congrès est l’un des nombreux signes qui démontre la vitalité et le potentiel d’une Afrique qui malgré les difficultés et les crises continue d’avancer », a-t-il relevé. Le 7e Congrès africain des comptables se déroule du 15 au 18 mai 2023.

Le ministre ivoirien de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly, tutelle de l’ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire (Oeci), a marqué son attente quant aux conclusions des travaux, dans la nécessité de trouver des solutions au financement des économies africaines.

« Il convient de relever que dans un environnement international marqué par la pénurie de financement, la contribution des experts-comptables est précieuse », a-t-il affirmé. Et d’ajouter qu’en « agissant en qualité de tiers de confiance vous renforcez la qualité des données financières, réduisez l’asymétrie de l’information entre acteurs de l’économie et ce faisant vous favorisez un accès plus aisé au financement des PME/PMI ».

« La profession est désormais plus ouverte aux experts comptables d’autres pays, qu’ils soient francophones, anglophones ou lusophones », relevé Adama Coulibaly. Le président sortant de la Fédération africaine des experts comptables (Pafa), Cosme Goundété, a quant à lui situé les enjeux du congrès qui s’adressent particulièrement au secteur informel.

Pour Cosme Goundété, celui-ci capte d’autant plus l’attention qu’il est estimé à 50% de la production économique et 85% de l’emploi en Afrique. Les PME qui jouent un rôle essentiel dans l’économie africaine devraient être attirées vers les ceteur formel afin de contribuer davantage à la création d’emplois, à l’innovation, au développement économique et social.

Durant deux jours, les participants tableront sur des thématiques liées à la transformations de l’économie du continent. La session s’achèvera par des visites touristiques, les deux derniers jours. Cinquante-huit (58) pays sont représentés à cette édition de l’Acoa 2023, avec plus de 1.500 délégués.

AP/APA