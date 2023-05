Le rappeur ivoirien Suspect 95 présente son premier album

Suspect 95, de son vrai nom Emmanuel K’monty, a présenté quelques titres figurant sur son opus lors d’une ‘’Release party’’ qui s’est tenue le 08 mai 2023 à la Fondation Donwahi, à Cocody-II Plateaux, dans l’Est d’Abidjan, à la veille de la sortie officielle de son album intitulé « Société suspecte ».

C’était en présence de mélomanes et d’éminentes personnalités, dont l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Christophe Belliard et de l’ambassadrice de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, Francesca Di Mauro, que s’est déroulée cette « Release party ».

Sur un podium, devant un public en liesse, l’artiste ivoirien a interprété la mélodie phare « Oui ou non », une réponse au titre de l’album « Société suspecte », qui dénonce certains travers qui occasionnent des dysfonctionnements dans le corps social.

Avec sa silhouette élancée, le rappeur a en outre emballé l’assistance avec le titre « Kpaflotage », une chanson plus connue et représentant une sorte de satire sociale sur les comportements illusionnistes de certaines personnes de sorte à faire croire ce qu’elles ne sont pas en réalité.

C’est au total près de six titres qu’il a permis à ses mélomanes de découvrir avant la sortie officielle de ce bijou musical composé de 16 titres, dont « Maman, Detoumouman, Djessimidjeka et Douk Saga ». Tous avec des sonorités et des textures différentes.

« J’ai voulu faire un album qui me ressemblait », a justifié l’artiste. Pour lui, le message à retenir à travers cet album de 16 titres « Société suspecte » est que toutes les composantes de la nation doivent s’engager pour assurer un mieux-être ou pour régler les problématiques sociales.

« La société est suspecte parce qu’on attend que ce soit l’autre qui fasse le premier pas pour changer les choses », a laissé entendre devant ses fans Suspect 95, un artiste qui connaît une ascension fulgurante, ajoutant qu’ « il faut qu’on le fasse nous-même ».

Il a ensuite déclaré qu’ « il faut qu’on innove et décide de faire les choses qui n’ont jamais été faites ». Durant cet instant magique, des officiels et des artistes présents, venus soutenir le rappeur ivoirien, ont dit être émerveillés par le travail abattu, lui portant leurs encouragements pour la suite de sa carrière.

« J’ai beaucoup aimé le concert de Suspect 95. Je ne le connaissais pas. Mais, je le découvre et il a une très grande énergie et j’aime beaucoup ses textes », a dit la représentante de la Commission de l’Union européenne.

Pour ce premier album, Suspect 95, affilié au label Def jam s’est associé aux artistes peintres pour la confection de toiles représentant chacun des titres de son album. Des tableaux qui devraient être exposés à la Fondation Donwahi, spécialisée dans l’art contemporain.

AP/APA