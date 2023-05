Koné Tehfour, un pro-Guillaume Soro, candidat à Abobo

Candidat malheureux aux élections municipales de 2018, Koné Tehfour, a répondu favorablement à l’appel du Comité de soutien populaire à sa candidature, lors d’une cérémonie au terrain de la Sogefiha à Abobo, dans le Nord d’Abidjan

Koné Tehfour, un proche de l’ancien Premier ministre Guillaume Soro, se présentera sous la bannière de candidat indépendant. Il affrontera Kandia Camara, la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora, la candidate du Rhdp, le parti au pouvoir.

Ostensiblement confiant, il a assuré ce samedi 13 mai 2023 que les élections municipales de 2018 ne seront pas celles de 2023. Car, construit politiquement par les populations d’Abobo, aujourd’hui, c’est avec « maturité » qu’il regarde toute cette foule qui est venue lui demander de se porter à nouveau candidat.

Il a ensuite appelé les populations et les leaders religieux à « prier » pour son mentor Guillaume Soro, actuellement en exil, afin qu’il rentre au pays, devant plus de 2.000 personnes comprenant des chefs coutumiers, des hommes du 3e âge, des jeunes et des femmes, selon les organisateurs de l’évènement.

L’ex-député d’Abobo, Koné Tehfour, était opposé en 2018 à feu Hamed Bakayoko, l’ex-Premier ministre décédé le 10 mars 2021 en Allemagne, déclaré vainqueur de ces joutes électorales. Suite à son décès, il a été remplacé en juillet 2021 par Kandia Kamara, devenant la première femme maire de la commune.

