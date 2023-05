Des zones à risque déguerpies à Abidjan en prélude à la grande saison des pluies  

Cette opération dénommée « Saison des pluies, zéro décès » a été lancée ce jeudi 11 mai 2023 dans le District d’Abidjan par le ministre de l’Hydraulique, de l’assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana.

Le quartier d’Attécoubé-Mossikro, situé dans le nord-ouest d’Abidjan, a accueilli le démarrage de l’opération de destruction des ouvrages se trouvant dans des zones dangereuses ou sur les emprises publiques et qui obstruent le passage des eaux pluviales.

Selon le ministre de l’Hydraulique, de l’assainissement et de la Salubrité, le déguerpissement des zones critiques, engagé en prélude à la grande saison des pluies, se poursuivra dans les communes d’Adjamé et du Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan, respectivement à Pont ferraille et à Carena.

« Nous préférons nos compatriotes, les populations, vivantes, peut-être mécontentes provisoirement, mais nous les préférons vivantes. C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous lançons l’opération de déguerpissement des zones à risque dans le District d’Abidjan », a dit M. Bouaké Fofana.

La commune d’Attécoubé présente un relief accidenté. Suite au coup d’envoi, une pelleteuse a détruit, en présence des autorités, une maison de fortune dans le versant d’une colline à Mossikro. Et ce, sous une haute surveillance des forces de l’ordre.

Durant la saison des pluies, des glissements de terrain sont observés de façon récurrente à Abidjan ainsi que des pertes en vies humaines. Le Premier ministre Patrick Achi a ordonné mercredi la destruction des ouvrages construits sur les voies d’écoulement des eaux usées.

AP/APA