Plus de 60 milliards FCFA pour financer les projets sur l’identification

L’Office national de l’état civil et de l’identification (Oneci) a organisé ce jeudi 11 mai 2023, à Abidjan, une table ronde des bailleurs de fonds en vue de mobiliser des ressources dans le cadre de la mise en œuvre de son « Plan d’actions 2023 ».

Selon le président du Conseil de surveillance de l’ONECI, Joseph Dja Blé, cette table ronde des bailleurs de fonds sur le Registre national des personnes physiques (RNPP), a pour « objectif d’obtenir une forte mobilisation et un engagement autour de la mission de l’Oneci ».

Il a relevé, à l’entame des travaux, que la Côte d’Ivoire a toujours marqué sa volonté de maîtriser sa population à travers diverses lois et structures chargées de la mise en œuvre des projets d’identification des personnes vivant dans le pays.

Bamba Fahan, conseiller technique chargé de la mobilisation des ressources et du partenariat, a au cours de la présentation du bilan des opérations de l’Oneci et les projets majeurs, indiqué le montant global destiné aux projets sur les flux migratoires, l’identification et l’état civil s’élève à 62,22 milliards de Fcfa.

Ce fonds, à mobiliser auprès des bailleurs de fonds, devrait permettre de réaliser 10 projets, notamment les projets d’état civil pour 36,90 milliards Fcfa, les projets transversaux pour 17,47 milliards Fcfa et les projets des flux migratoires pour 7,84 milliards Fcfa, soit un total de 62.232.995.000 Fcfa.

« Nous avons pensé qu’il était opportun d’organiser cette table ronde pour d’abord présenter les missions de l’Oneci, ce que nous avons déjà accompli et partager les différents besoins de l’Oneci pour qu’ensemble, nous puissions définir les synergies pour permettre déjà aux projets qui sont en cours avec les partenaires de pouvoir contribuer à l’atteinte de nos objectifs », a dit M. Christian Ago Kodia, le directeur général de l’Oneci.

Il s’agit aussi de « mobiliser les ressources additionnelles, parce que l’Oneci, en sa qualité d’agence d’exécution, doit aussi mobiliser des ressources pour être performante et surtout pouvoir mettre très rapidement à la disposition de la population et des entreprises une identification beaucoup plus fiable et solide en Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté.

Le directeur général de l’Oneci, Christian Ago Kodia, a par ailleurs fait observer qu’aujourd’hui le pays est passé à un système qui allie la biométrie aux documents d’état civil. L’état civil étant « la source de différents problèmes parce que des personnes n’ont pas des documents d’identification ».

L’Oneci « va entamer un tournant décisif et irrévocable en matière d’identification en Côte d’Ivoire (car) notre état civil, notre système d’identification, bien qu’ayant déjà été structuré n’est plus adapté à la réalité actuelle », a-t-il renseigné.

De nombreux registres sont conservés dans des conditions difficiles et sont en état de dégradation, en outre la perte de certains registres ne facilite pas le fonctionnement adéquat de l’état civil, qui est le socle de l’identité, a-t-il poursuivi.

Christian Ago a annoncé « le démarrage du déploiement de tous les centres d’état civil du pays ». Et ce, après la phase pilote dans 21 localités. Ce qui devrait permettre à l’état civil de se rapprocher davantage des populations avec des points de collecte communautaires, en plus de la digitalisation de la collecte sanitaire.

En vue de mobiliser les ressources de dettes et/ou de subvention prévues dans le Plan d’actions 2023, l’Oneci a décidé de faire ce plaidoyer devant les bailleurs de fonds nationaux, internationaux, publics et privés, dans la capitale économie ivoirienne.

Cette table ronde des bailleurs de fonds a réuni l’ensemble des Partenaires techniques et financiers (PTF) impliqués ou intéressés par les problématiques d’identification des populations, d’accès aux services d’état civil pour tous et celles de gestion des flux migratoires.

L’Oneci, structure créée en 2019 par l’Etat de Côte d’Ivoire, a identifié 256 personnes en 2019. Mais, dans la perspective des élections présidentielles de 2020, il va enregistrer 2,4 millions en cette année électorale, puis en 2021 quelque 1,6 million de personnes.

Pour l’année 2022, la structure est passée à pratiquement 2 millions d’individus enregistrés. A l’entrée du premier trimestre 2023, l’Oneci est à 300.000 personnes et aujourd’hui à près de 500.000 individus identifiés, a confié M. Bamba.

« Nous avons pu distribuer plus de 4,6 millions de Cartes nationales d’identité et produit plus de 5.300.000 » à ce jour, a rapporté M. Bamba Fahan, conseiller technique chargé de la mobilisation des ressources et du partenariat, lors de la présentation du bilan des actions de l’Oneci.

