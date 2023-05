Des manifestations violentes en Guinée

Un bilan non officiel de sept victimes a été établi par les Forces vives de Guinée alors que des mesures d’apaisement ont été notées dans la soirée de mercredi.

A l’appel des Forces vives de la nation, une entité regroupant des organisations de la société civile et des formations politiques, des Guinéens ont manifesté mercredi à Conakry et dans plusieurs villes du pays.

Les premiers heurts ont été signalés sur l’Autoroute Le Prince, dans la banlieue nord de Conakry. Pour l’heure, il est difficile d’établir un bilan, mais selon les organisateurs de la manifestation censée démarrer au rond point de la Tannerie, la répression couté la vie à 7 personnes et 32 blessés par balle dont 13 grièvement. Un bilan que le gouvernement n’a ni confirmé, ni infirmé.

D’après les Forces vives, ces victimes ont été enregistrées à Ratoma, l’une des cinq communes de la ville de Conakry. Les organisateurs de la marche affirment aussi avoir recensé 56 arrestations et dénoncent l’utilisation par des contre manifestants, appuyés par les Forces de sécurité déployées dans certains endroits où des accrochages ont été notés, d’armes blanches, notamment des machettes et d’armes de guerre.

Selon toujours les Forces vives, dans certains quartiers jouxtant l’autoroute Le Prince, des opérations d’expédition punitive et d’incursions à domicile à Sonfonia, Wanindara, Bomboli, Bantounka 1, Hamdallaye, Bailobayah, la Transversale numéro 10 (T10) et d’autres localités de l’intérieur du pays ont été enregistrées.

Des mesures d’apaisement ?

A la suite de cette journée très mouvementée dans la capitale guinéenne, des activistes de la société civile emprisonnés depuis près de 10 mois ont recouvré la liberté. Ce, suite à la médiation des religieux et conformément aux engagements du gouvernement.

Oumar Sylla alias Foniké Manguè, coordinateur national de Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Ibrahima Diallo et Mamadou Billo Bah ont été libérés tard dans la soirée de mercredi. Ils ont confirmé leur libération via les réseaux.

Cependant, les Forces vives dont fait partie le FNDC a, dans une autre déclaration ont annoncé que les manifestations vont se poursuivre ce jeudi 11 mai, conformément à leur agenda.

ASD/ac/APA