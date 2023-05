Le CEPICI optimise les procédures de création d’entreprises en ligne

Le Cepici, le Guichet unique de l’investissement, veut booster ses process afin de réduire jusqu’à six heures de temps le délai de création d’entreprise, qui se fait essentiellement en ligne depuis 2021.

Dans cette optique, la direction générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) a initié un atelier qui s’est tenu ce mardi 9 mai 2023 à La Maison de l’entreprise, le siège du Patronat ivoirien, avec les acteurs de l’écosystème de la procédure de création des entreprises.

Au cours de cet atelier, le Guichet unique des formalités d’entreprises (GUFE) a fait l’état d’une enquête sur l’expérience client. Le GUFE qui comptabilise dix ans d’expertise au service du secteur privé, est l’instrument privilégié de création d’entreprise avec aujourd’hui l’immatriculation à l’Identifiant Unique.

Ses performances réalisées toutes ses années ont valu à la Côte d’Ivoire d’être hissée au Top 10 des pays réformateurs au dernier classement Doing Business. Ses services sont fortement sollicités, en témoignent les résultats de l’année 2022 qui chiffrent à 23.940 le nombre d’entreprises créées.

Amélioration de l’applicatif et des délais

Avec la dématérialisation, « on a encore deux process (à améliorer et) qui ne sont pas en ligne, notamment l’enregistrement des actes et le paiement », a dit Mme Solange Amichia, la directrice générale du Cepici, assurant que cela sera fait cette année 2023 pour « complètement dématérialiser » la procédure.

Mme Solange Amichia a relevé que des problèmes de plusieurs ordres existent dans le cadre de la création d’entreprises en ligne, citant entre autres des difficultés liées à « la mauvaise utilisation de l’application et à l’interopérabilité entre les applications métiers et les applications de création d’entreprises ».

« Nous avons des difficultés aussi sur le manque des services continus, de courant et d’Internet, ainsi que le vieillissement du parc informatique et du réseau, ce qui fait qu’aujourd’hui le délai de création d’entreprises n’arrive toujours pas à être en dessous de 24h », a-t-elle renseigné.

Selon Mme Solange Amichia, « on a des créations d’entreprises qui peuvent se faire en 1 heure ou 2 heures, mais quand vous avez des interruptions du système dues à des dysfonctionnements, on a des délais qui sont parfois beaucoup plus longs ».

Mise à flot de l’écosystème

Aujourd’hui, dira-t-elle, l’Etat de Côte d’Ivoire a mis à disposition du matériel pour pallier ces difficultés de services continus du courant et de l’internet. En outre, le Cepici est en train de renouveler le matériel informatique au niveau du guichet.

« On améliore aussi l’application avec le passage, bientôt, à une version 1.2 qui permettra une meilleure prise en charge des messages de rejets, et des lenteurs qu’on peut enregistrer », a-t-elle fait savoir, tout en relevant les difficultés ressenties au niveau du montage même du dossier de soumission.

A ce niveau, elle partagera que « vous avez des problématiques sur la durée de la validité des pièces demandées et sur la difficulté de l’obtention des pièces demandées pour créer l’entreprise, mais aussi le coût » des services.

Le monitoring ressort, par ailleurs, des difficultés sur l’existence de la dénomination sociale, le temps d’enregistrement des actes dans la création d’entreprise qui comprend le montage du dossier, la soumission en ligne, la délivrance d’un Identifiant unique et du registre de commerce puis le rattachement aux services des impôts.

Résultats de l’enquête de satisfaction

Mme Sandrine Tegnan, directrice du Guichet unique des formalités d’entreprises (GUFE) du Cepici, a expliqué que plusieurs rejets sont faits au regard de la mauvaise répartition des parts dans les actes, l’absence du cachet du notaire sur les actes notariés, l’absence du PV de nomination des dirigeants et l’incohérence de certaines informations.

Elle a également relevé l’existence antérieure d’un registre de commerce, de compte contribuable, de numéro de la CNPS (délivrés une seule fois), ainsi que l’invalidité des pièces fournies, le mauvais remplissage du formulaire et des pièces d’identité qui ne présentent pas la filiation en l’absence du casier judiciaire.

Pour le siège social situé en dehors de la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Abidjan, la délivrance du registre de commerce ne peut se faire, ce qui rallonge aussi les délais, a-t-elle fait observer. En outre, l’on a des ruptures de services liés aux coupures de courant et d’Internet.

Au niveau de la Direction générale des impôts (DGI), Mme Tegnan relèvera « l’indisponibilité de l’interopérabilité qui est due à la lenteur du réseau de la DGI et des coupures d’électricité ». Par ailleurs, l’applicatif du Cepici a aussi eu « de petits dysfonctionnements liés à la saturation de la base de données ».

« Cela n’a pas permis de respecter les délais de 24h fixés », a-t-elle partagé. L’objectif du Cepci est de permettre la création d’une entreprise en seulement six heures en trouvant des solutions aux dysfonctionnements dans la procédure de traitement des dossiers de création des entreprises.

AP/APA