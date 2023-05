La BOAD autorise de nouveaux engagements pour 173,38 milliards FCFA

Ces fonds vont permettre de financer douze projets liés entre autres au renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa).

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) réuni, en mode semi-présentiel, à Lomé (Togo) pour sa 135e session ordinaire a approuvé 12 nouvelles opérations pour un montant global de 173,38 milliards F CFA, rapporte un communiqué parvenu ce mardi à APA.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel de divers projets tels que la prise de participation de la BOAD à l’augmentation du capital social de la Banque Régionale de Marchés (BRM) au Sénégal pour un montant 14,983 milliards F CFA.

Au Togo, 10 milliards CFA seront alloués au Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS). Le Projet d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PU-ASA) en Côte d’Ivoire bénéficiera aussi d’un financement de 13,4 milliards CFA. Quelque 6 milliards vont également être affectés au Projet d’implantation et d’exploitation d’une minoterie par la Société Atlantic Moulin Bénin (AMB) SA, dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

Le Conseil d’administration de la BOAD a aussi validé la proposition de prêt pour le financement partiel de la seconde tranche du projet d’aménagement et d’élargissement du tronçon urbain de la route nationale N°27 (Bamako-Koulikoro) à Bamako au Mali pour un montant global de 14,780 milliards CFA.

Vingt-deux milliards vont être affectés à la construction de trois bassins de rétention, de collecteurs et de voies dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), au Bénin.

Pour soutenir la relance économique nationale en Côte d’Ivoire, la BOAD va par ailleurs débloquer 26,5 milliards CFA pour le renforcement de la route Korhogo-Boundiali afin de faciliter les échanges entre les différentes localités.

La BOAD a en outre accepté de financer pour 30 milliards FCFA l’aménagement et le bitumage de la voie de sortie de Niamey vers Dosso et des rocades Nord et Sud de la capitale nigérienne.

Cinq milliards vont être destinés à l’implantation et l’exploitation d’une usine de transformation de déchets solides par la société Compagnie Béninoise de Production Polypropylène (CBPP) à Ahozon.

Pour la Construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 20 MW, la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) va recevoir une enveloppe de 14,58 milliards CFA.

Afin d’accroître la production et le stockage d’eau potable dans les zones à défi sécuritaire et les zones à hydrogéologie difficile, 11 milliards seront dédiés à l’approvisionnement en Eau Potable dans les Localités Fragiles (PAEP-LF), au Burkina Faso.

Enfin, 5,137 milliards F CFA vont servir à la construction d’un complexe commercial par la Société Afrique Développement (Société AD) SA à Lomé, au Togo.

Ces différents prêts portent à 7 642,7 milliards de F CFA, le total des engagements, toutes opérations confondues, de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Dans son communiqué, l’institution financière sous-régionale annonce qu’un concours de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) a été octroyé à la BOAD. Ce concours, d’un montant de 100 millions d’euros, servira au financement des opérations de la Banque, lui permettant ainsi de continuer de soutenir l’activité économique dans l’Uemoa.

ARD/APA