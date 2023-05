Des festivaliers sensibilisés sur les risques électriques

L’espace « Carrefour jeunesse » du Femua 15 a servi de tribune à la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les risques électriques avec pour leitmotiv « Zéro accident d’origine électrique ».

Partenaire du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), évènement promu par le mythique Groupe Magic System, la compagnie, à travers ses spécialistes en matière de sécurité électrique, a instruit les populations à l’espace « Carrefour Jeunesse », le 26 avril 2023.

Les jeunes ont été sensibilisés sur les risques électriques à Abidjan et à Bouaké, la métropole du centre ivoirien, à l’espace « Carrefour jeunesse », une plateforme où des institutions, des experts ou des entreprises échangent avec la jeunesse sur certaines thématiques.

M. Diomandé Vamara, responsable prévention sécurité à la CIE, a entretenu à Abidjan les étudiants et les jeunes présents à ce rendez-vous sur la connaissance des risques électriques ainsi que les bonnes pratiques liées à l’utilisation électrique.

« Nous devons sécuriser nos champs en évitant de cultiver sous ou à proximité des hautes tensions, cela permet d’éviter un possible accident électrique ou un incendie », a conseillé M. Diomandé Vamara, en faisant un lien avec le thème du Femua 15 : « Sécurité alimentaire et agriculture durable ».

Cet exercice a été le cas au niveau de la cité de Bouaké, où M. Didier Djé, responsable chargé de la prévention sécurité à la CIE de la ville, a entretenu les festivaliers sur les risques électriques à lespace Carrefour jeunesse qui s’est tenu au stade municipal.

Les risques électriques sont d’ordre divers, entre autres, l’électrocution, l’électrisation, l’incendie et ont souvent pour conséquence la mort. La compagnie entend ainsi préserver des vies des populations, d’où la sensibilisation sans relâche menée auprès des personnes installées sous les lignes de haute tension.

Les responsables prévention sécurité ont alerté la population sur l’occupation anarchique des couloirs de lignes électriques, précisant les distances à respecter : « 7 mètres aux abords des lignes électriques en y intégrant la longueur des objets manipulés pour les travaux à proximité des lignes électriques (réseau HTA de 15 KV ou 33 KV) ».

En outre, les populations doivent garder une distance de sécurité de 15 mètres aux abords des lignes électriques en y intégrant la longueur des objets manipulés pour les travaux à proximité des lignes électriques (réseau HTB de 90 KV).

Par ailleurs, elles devront observer 18 mètres aux abords des lignes électriques en y intégrant la longueur des objets manipulés pour les travaux à proximité des lignes électriques (réseau HTB de 225 KV). Ces distance de sécurité sont malheureusement ignorées par plusieurs personnes.

Aujourd’hui, l’on peut constater que des riverains, des mécaniciens ou des artisans utilisent le passage des lignes à haute tension comme aires de travail, alors que des mentions de dangerosité figurent sur les barres de fer des supports de lignes.

Il s’avère que des téméraires attachent même des fils sur les fers au péril de leur vie, afin de sécher leur linge. L’objectif de « Zéro accident d’origine électrique » est désormais le créneau de la CIE avec à sa tête le directeur général, M. Ahmadou Bakayoko.

L’Etat de Côte d’Ivoire s’est engagé à faciliter l’accès à l’électricité à tous en déployant le réseau électrique dans les villages d’au moins 500 habitants. Le Programme électricité pour tous (PEPT), initié par le gouvernement, a permis la desserte de quartiers abonnés aux pratiques délictuelles de la fraude sur l’électricité.

Le mauvais usage de l’électricité et la méconnaissance liée aux ouvrages électriques constituent aussi un risque dans des domiciles. Le risque est plus grand dans certains sous-quartiers habités par des concitoyens à la situation sociale précaire, et qui parfois s’adonnent à des fraudes sur les lignes électriques.

Le Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) s’est tenu du 25 au 30 avril à l’INJS, dans le Sud d’Abidjan, autour du thème « Sécurité alimentaire et agriculture durable ». La ville de Bouaké, la deuxième plus grande commune du pays, a également abrité l’évènement.

AP/APA