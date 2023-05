Le président du Patronat ivoirien, Ahmed Cissé, a été « élu » Président du Conseil d’administration (PCA) de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire (BICICI), ex-filiale de BNP Paribas, selon des sources concordantes.

Ahmed Cissé a été élu, ce lundi 8 mai 2023, par les entités publiques qui forment le Conseil d’administration de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire, ex-filiale de BNP Paribas rachetée par le Consortium composé de la BNI, la CNPS, l’IPS-CGRAE et la CDC-CI.

Le Consortium composé de la BNI, la CNPS, l’IPS-CGRAE et la CDC-CI a conclu le 30 septembre 2022 avec le Groupe BNP Paribas et Proparco un accord sur l’acquisition de 67,49% du capital social de la BICICI, par les membres du consortium auprès du Groupe BNP Paribas (59,79%) et de Proparco (7,70%).

Ce manager chevronné a été élu le mercredi 30 novembre 2022 président du Conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat ivoirien), succédant à M. Jean-Marie Achah, qui était en poste depuis 2016.

M. Ahmed Cissé a été élu à la tête du Patronat ivoirien pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois et devient le sixième président de la CGECI. Engagé de longue date au sein de l’organisation patronale, il est par ailleurs membre du Conseil d’administration de la CGECI depuis 2014.

Directeur général de Brandon & Mcain, entreprise adhérente de la CGECI dont il est le fondateur, M. Ahmed Cissé est également le Président du Conseil d’administration de Moov Côte d’Ivoire, et président du Conseil d’administration de la Banque Atlantique du Togo et administrateur de plusieurs sociétés.

La Banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme ayant son siège au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan. Elle compte 645 employés répartis sur l’ensemble de son réseau.

La BICICI est présente dans les principales villes du pays avec un réseau de 40 agences dont deux agences dédiées à la clientèle Prestige et deux Centres d’affaires pour les entreprises. Elle présente sur les marchés financiers à travers sa filiale BICI Bourse, une société de gestion d’intermédiation, permettant à ses clients d’investir sur les différents marchés et d’avoir accès au monde boursier.

AP/APA