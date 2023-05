Le RHDP rejette la responsabilité du découpage électoral

Le président du directoire du Rhdp (pouvoir), Gilbert Koné Kafana s’est prononcé ce jeudi 04 mai 2023 sur l’actualité politique nationale et la vie du parti notamment sa restructuration, lors d’une conférence de presse au siège du parti, à Abidjan.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont participé plusieurs membres du directoire et des secrétaires exécutifs nationaux et départementaux, Gilbert Koné Kafana a répondu à diverses questions concernant l’actualité politique nationale, dont le découpage électoral décrié par l’opposition.

Il a déclaré ne pas comprendre l’attitude de celle-ci d’autant plus que cette opération n’a pas été réalisé sous la mandature du président Alassane Ouattara. « Il n’y a pas eu de découpage avec le régime Rhdp, en ce qui concerne les communes, depuis l’arrivée du président Alassane ». Il notera que sur 201 communes seules 4 ont été créées par le chef de l’Etat.

« Sur les 4 communes, deux ont été créées pour des raisons administratives et les deux autres pour des raisons économiques », a-t-il expliqué. Le premier motif concerne les localités de Gbélégban (Nord) et Attiégouakro (Centre), parce qu’étant des chefs-lieux de département. Et Assinie et N’douci (Sud) pour la seconde raison. Pour lui, ce découpage effectué ne relève d’aucun intérêt politique.

« Vous comprendrez que le président travaille à créer un cadre administratif ou tout le monde se reconnait. Il y a que les politiques pour leurs ambitions personnelles échafaudent des hypothèses pour indexer le Rhdp de vouloir créer des circonscriptions pour lui-même », mentionne Koné Kafana.

Sur la question des candidatures indépendantes, le président du directoire du Rhdp, Kafana Koné, s’est voulu clair sur les textes du parti qui proscrivent cette attitude, notamment l’article 38 et ses points annexes qui prévoient des sanctions pour les réfractaires.

« Vous avez adhéré au parti et vous avez adopté ce qui y est contenu. Et vous y êtes tenus à son respect », appuie-t-il. Sur ce point, il s’est félicité de la démarche démocratique du parti qui a consisté à l’arbitrage des candidatures avant leur officialisation.

« Nous essayons de capitaliser nos expériences passées. Par cette démarche, nous visons zéro candidature indépendante », a-t-il indiqué. Il partagera qu’il a été demandé au secrétariat exécutif de proposer à l’adoption du directoire un mode opératoire définissant des critères de sélection et un processus de qualification des candidatures du RHDP aux prochaines consultations locales.

Celui-ci a été ensuite mis à la disposition des commissions centrales et régionales qui ont été mises en place aux fins de procéder aux premiers examens et mettre les résultats à la disposition du présidium, présidé par le président du parti, qui a ainsi les outils pour décider.

Au titre du bilan de l’opération de restructuration du parti, le ministre d’Etat, Koné Kafana Gilbert a salué la reconstitution du fichier du militant de base. « Un fichier reflétant la réalité du terrain et l’effectivité des militants de base », a-t-il noté.

L’opération de restructuration suit son cours, a-t-il fait remarquer. Cela a permis l’enrôlement d’environ 500.000 militants avec un effectif consolidé de près de 300.000 militants sur la plateforme numérique e-militant. Pour qui il sera bientôt édité des cartes.

Sur l’implantation du Rhdp, Gilbert Kafana a fait état de l’instauration de 929 zones avec 350 départements du Rhdp, dirigés par des secrétaires départementaux. Au niveau des instances du parti, le directoire a été reconstitué et élargi à 52 membres. Le secrétariat exécutif lui a fait l’objet d’un toilettage avec la création de 30 secrétariats exécutifs adjoints et nationaux.

« Notre parti va poursuivre sa restructuration, pour accentuer sa présence sur le territoire, élargir sa base et renforcer sa légitimité au sein des populations ivoiriennes, parce que notre objectif, c’est de renforcer notre position de parti dominant », a-t-il conclu.

AP/APA