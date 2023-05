Abidjan accueille le 1er Forum africain de l’économie circulaire en octobre

Ce forum dénommé « ECO CIR 2023 » se veut une plateforme de partage d’expériences et de promotion des initiatives et des plaidoyers en matière d’économie circulaire.

Placé sous le thème « Economie circulaire, pour un développement durable des territoires en Afrique », le forum se déroulera dans un format hybride et les travaux devraient être transmis en direct sur des plates-formes digitales, afin de susciter un large intérêt pour l’évènement.

Ce format permettra aux participants de prendre part, à distance, aux discussions sur les modèles et exemples locaux d’économie circulaire. Ce premier forum se tiendra du 04 au 07 octobre 2023 dans le District autonome d’Abidjan, qui organise cet évènement à travers son institut chargé de l’économie circulaire (IECA).

Pour une vision commune de ce nouveau modèle économique, le ministre-gouverneur du District d’Abidjan, Robert Mambé, mobilise les acteurs et administrations pour l’organisation de ECO CIR 2023. A ce forum sont attendus plusieurs Etats du continent et du monde.

Ce forum réunira des participants de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique, de l’Europe et des Amériques. Les acteurs, décideurs et financiers du monde viendront s’imprégner des expériences africaines, en vue de construire une économie mondiale plus résiliente et plus vert.

L’évènement sera meublé par des rencontres, un colloque, des expositions, une foire à projets, un Master class et une soirée de gala de distinction. Il présentera quelques unes des meilleures solutions d’économie circulaire au monde.

Il offrira l’occasion aux entreprises en Afrique et d’ailleurs de saisir de nouvelles opportunités et un avantage concurrentiel dans la transition vers des économies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique.

Des chefs d’entreprises, des décideurs et des experts du monde réfléchiront sur une vision commune de développement durable. Les pays africains entendent par ailleurs adopter des initiatives pour ne pas subir les effets les plus dévastateurs du changement climatique et de la perte de la biodiversité.

L’économie circulaire est une thématique en progression dans le monde. Le District autonome d’Abidjan s’est illustré comme un acteur important dans la promotion et le développement de l’économie circulaire. Il s’est doté d’un Institut de l’économie circulaire avec l’appui de l’INEC France.

L’IECA est une structure de promotion et de développement de l’économie circulaire en Côte d’Ivoire. Cette entité est gouvernée avec l’implication des ministères techniques que sont le ministère de l’Environnement et du développement durable et le ministère de l’Assainissement et de la salubrité.

AP/APA