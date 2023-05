Déséquilibre financier du secteur de l’électricité à fin 2022  

La production totale d’électricité à fin décembre 2022 s’est établie à 12.136 Gwh, dont 76,41% de thermique et 23,59% de source hydroélectrique.

Cette production d’électricité enregistre une hausse de 6,25% par rapport à son niveau à fin décembre 2021, a indiqué ce mercredi 3 mai 2023 le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Les achats de combustibles pour la production d’électricité de source thermique, évalués à 354,08 milliards de Fcfa dont 302,25 milliards Fcfa pour l’achat de gaz naturel sont en hausse de 16,27% par rapport à la même période en 2021.

Le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu’en termes de trésorerie, le secteur de l’électricité a enregistré « un déséquilibre dû à un déficit de 33,32 milliards Fcfa à fin décembre 2022 contre 57,099 milliards Fcfa en 2021 ; et cela en dépit de la subvention de l’Etat ».

Avec une puissance installée de plus de 2.000 mégawatts, la Côte d’Ivoire couvre entièrement sa demande intérieure et dégage un excédent qu’elle exporte dans la sous-région. Les exportations d’énergie dans la sous-région sont passées entre 2012 et 2021 de 620 GWh à 1275 GWh, soit une croissance de 105%.

AP/APA