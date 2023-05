Abidjan accueille le 11e Sommet des Forces terrestres africaines

Ce rendez-vous annuel vise à échanger sur les défis de la sécurité en Afrique.

Cette rencontre est organisée par l’armée américaine à l’intention des armées de terre d’Afrique pour penser les solutions aux défis sécuritaires du continent. Le thème de cette édition est : « Relever les défis de la sécurité grâce aux partenariats civilo-militaires ».

Il intervient après la dernière session tenue à Fort Benning aux USA en mars 2022 et neuf éditions en terre africaine. Les travaux se tiendront du 08 au 12 mai 2023 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Ce Sommet devrait permettre de développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de la sécurité sur le continent. Il vise également à mettre en relation différents réseaux de partenaires et des partenariats régionaux à travers l’Afrique

Par ailleurs, il a pour objectif de donner aux organisations régionales actives et compétentes, les moyens d’établir des partenariats coopératifs et multinationaux dans toute l’Afrique en matière de défense et de sécurité.

Selon les organisateurs, 339 participants sont attendus au nombre desquels les chefs de 35 armées de terre africaines, des délégations de cinq pays européens et deux pays du continent américain ainsi que des experts des questions de défense et de sécurité.

Le Sommet est co-organisé par l’Armée de terre de Côte d’Ivoire et la SETAF (Task Force Américaine d’Europe du Sud pour l’Afrique). Il sera articulé par des sessions de réflexion, une visite d’études à l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville et une journée culturelle à Grand-Bassam.

AP/APA